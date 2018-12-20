2018-12-19T17:20:02+03:00
Общество

«Новогодний обмен подарками» во Владимире: жульническая пирамида

Разбираемся, почему вполне здравомыслящие люди позволяют втянуть себя в мошенническую затею
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В ожидании Рождества и Нового года в каждом из нас просыпается мечта о подарках от Деда Мороза и вообще вера во всякие чудеса. Чем активно и пользуются мошенники.

Шестеро одному не дарят?

Во владимирских социальных сетях набирают популярность акции типа «Новогодний обмен подарками». Хотя правильнее назвать «Обман подарками». Механизм жульничества немного разный, но суть одинаковая. Кто-то размещает на своей странице сообщение:

- Отправь один подарок незнакомому другу и получи взамен 6 (или 36, зависит от наглости мошенников) подарков от незнакомых людей! Поставьте плюсик в комментариях, и я вам дам адрес, по которому вы отправите свой подарок, и поделитесь на своей страницей этим текстом.

Самое интересное, что практически все, кто размещает эти тексты, ставит плюсики и приглашает друзей участвовать в «Новогоднем обмене подарками» - добрые, честные люди, искренне верящие в новогоднее чудо. Мошенник, затеявший это жульничество, прячется где-то далеко-далеко в основании пирамиды, скрытый под десятками и сотнями перепостов.

Почти всегда под каждым таким постом появляется комментарий скептика, включившего рациональное мышление.

- Откуда возьмется по шесть подарков для каждого, если один участник отправит только один подарок? - интересуется скептик.

- Так это потому, что плюсиков под каждым постом будет много, вот и подарков будет много! - отвечают ему.

- Но если кому-то отправят шесть подарков взамен одного, то пятерым участникам ничего не достанется! - проявляет знание арифметики уровня третьего класса скептик.

И вот тут логика участников этой «подарковой пирамиды» отключается в пользу эмоций.

- Ничего не знаю, я своим друзьям доверяю, они меня не обманут! - заявляет автор очередного перепоста и, как правило, блокирует скептика.

На самом деле то, что это простейшая пирамида, должно быть очевидно после подсчета. Допустим, в акции приняло участие 100 человек. Сколько подарков они отправили? Правильно, 100. Сколько подарков нужно, чтобы каждому досталось по 6 штук? Правильно, 600. Откуда возьмутся недостающие 500 подарков?

И тут вступает в дело та самая пирамида, которая в 90-е годы оставила без сбережений доверчивых советских граждан - типа МММ, «Тибета» и прочих «Хопров». Чтобы добыть еще 500 подарков, надо втянуть еще 500 человек, которые не получат ничего. И вполне вероятно, что вы как раз окажетесь среди этих 500, которые ничего не получат. Вот такой «новогодний сюрприз».

Нас подводит вера в справедливость мира

Почему же эту простую схему люди не видят? Причем участвуют в этом не доверчивые пенсионеры, а вполне современные молодые люди.

- Вера всегда проще неверия, мы эволюционно устроены так, что доверяем представителям своей «стаи», в данном случае - своим контактам в соцсетях, - объясняет психолог Наталья Николаева. - Анализ информации требует усилий, а вера дается просто так. Добавляется и желание эмоционального комфорта - я делаю что-то хорошее людям, и мне это почти ничего не стоит, значит, и остальные тоже будут делать хорошее, и все обещанное сбудется.

Конечно, особенно сильна такая «вера в чудо» перед Новым годом. Но почему же не срабатывают аргументы противников этой «новогодней пирамиды»?

- Наш мозг подвержен когнитивным искажениям - ошибкам мышления, мешающим воспринимать аргументы, - объясняет Наталья Николаева. - Например, тут срабатывает эффект «иллюзии правды» - тенденция верить информации, которая многократно повторяется. Если человек видит подобный пост у многих своих друзей, он склонен ему доверять без анализа. Плюс избирательность восприятия - мы, уверившись в чем-то, склонны игнорировать то, что опровергает наше мнение. И, наконец, присущая людям вера в справедливость мира - это тоже ошибка мышления.

В общем, увидев в очередной раз пост, обещающий обмен подарками, при котором взамен одного вы получите 6 или 36, задайте себе простой вопрос - откуда они возьмутся? И не ленитесь найти на него ответ.

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