2018-12-19T17:16:29+03:00
Общество

Назад в СССР: во Владимире показали елочные игрушки от первых пятилеток до «хрущевской» кукурузы

В областной библиотеке открылась экспозиция «В блеске елочных огней»
Ирина Мальцева
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..Фото: Ирина Мальцева
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На уникальной выставке, рассказывающей об истории елочной игрушки в стране, нет современных мерцающих гирлянд, сверкающей китайской мишуры и пластиковых фигурок. Зато представлены более семидесяти игрушек, которыми украшали елку в первой половине прошлого века наши бабушки и дедушки. По елочным игрушкам, сделанным из картона, ваты и стекла, можно изучать историю страны.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

Самые ранние игрушки сделаны еще в 1930-х годах. После того, как в конце 1935 года советским людям разрешили отмечать новый год, в несколько дней запустили конвейер по производству елочных игрушек, и традиция наряжать зеленую красавицу вновь вернулась. Новогодние украшения отражали все события, происходившие в стране: на елках появились дирижабли с надписью СССР, шары с серпом и молотом, пионеры с красными флажками. Тогда же родилась традиция украшать верхушку елки пятиконечными красными звездами. Для мини-елочек, которые не занимали много места в коммунальных квартирах, выпускали и специальные наборы игрушек «Малютка».

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

В военное время игрушки изготавливали из лампочек, покрытых краской и украшенных картинкой. Их выпускал московский электроламповый завод в 1930-45-х годах. Популярными были и почти забытые сейчас картонные игрушки и стеклянные наборные бусы.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

В середине прошлого века, 50-х-60-х годах, игрушки приобрели более практичный, «продуктовый-съедобный» характер. В моду вошли овощи и фрукты, клубнички, огурчики, кукуруза, а также лесные дары – грибочки, сосновые шишки и орехи. Тогда же появилась традиция делать игрушки в виде героев детских сказок. Часто выпускали целые наборы, в которые входили фигурки из «Дюймовочки» или «Теремка». Тогда же стали выпускать игрушки, которые крепились на елке с помощью прищепок. Во времена Хрущева елки украшали космическими игрушками: ракеты, космонавты, пики, которые надевали на верхушки. И всегда была популярна классика: елочные шары, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, сделанные из ваты, пенопласта, пластмассы и бумаги.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

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