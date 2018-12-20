Владимирец выжил на 3500 рублей в месяц, но ему это не понравилось

О том, как проходит эксперимент, владимирец Федор Никулин рассказывал в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Владимир» (104,3FM). Тогда он признался, что живет в режиме жесткой экономии, поэтому сбросил 3,5 килограмма. Но эксперимент решил не прерывать - 17 декабря был последний день экономного питания. Федор смог выжить на 3500 рублей в месяц, правда, без колбасы, сыра и молочки.

- Конечно, этих денег хватит на пакет быстрорастворимой лапши в день, и даже на два. Но до пенсионного возраста, который у нас сейчас подняли, ты просто не доживешь. Год протянешь на «макарошках», а потом все - пора по врачам, - рассказывал Федор, подчеркивая, что человек, который решился на эксперимент должен сурово себя контролировать. - Очень легко можно купить что-нибудь вкусное, а потом сидеть остаток месяца на макаронах. Пару раз так срывался, но в рамках разумного.

Владимирец в течение месяца вычеркивал еду из списка удовольствий и перевел ее в раздел обязательных процедур — как зубы чистить каждый день.

- Очень странное ощущение, что твой рацион за тебя теперь определяет магазин. Есть скидки на яблоки - ешь яблоки, скидки на лимоны - ешь лимоны. По акциям довольно часто скидки до 50%, и это неплохо так экономит бюджет. Без скидок, конечно, было бы тяжко. Но по закону подлости скидки всегда не на то, что хочется, - подводит Федор итог эксперимента. - И даже со скидками выбор продуктов очень ограничен. Сыры, колбасы, нормальное мясо, фрукты - все это недоступно! И с молочкой тоже проблема: минимальный пакет дешевого молока - 40 рублей при дневном бюджете в сотку!

Чтобы не тратить много времени, Федор варил все большими кастрюлями: питался одним и тем же, пока не доедал все. Из скудного набора продуктов старался готовить разнообразно.

- Плов, оливье, драники... может сложиться впечатление что 3500 - вполне нормально. Но нет, это точно далеко от нормального! По ощущениям, если сумму удвоить (а лучше утроить), то уже будет на что-то похоже. А у нас много людей так живет постоянно!

Как говорит Федор, месяц в качестве эксперимента - это забавно, но если бы он узнал, что будет так питаться всю жизнь, то пришел бы в ужас. После такого на многие вещи меняется взгляд. Ты начинаешь больше ценить свой уровень жизни.

- Ну и, когда что-то готовишь, прокачка идет мощная, я теперь даже овсяное печенье делать умею, - заключил Федор.