Перекресток двух Дубров будут реконструировать

Перекресток двух главных улиц Юго-Западного района — Верхней и Нижней Дубровы — давно головная боль для ГИБДД и владимирских водителей. Левые повороты там очень опасны - настолько, что когда летом меняли маршрут автобуса №27, его пустили «зигзагом» - чтобы не поворачивал из района Вышка налево. Владимирцы давно требуют поставить там светофор или сделать полноценное круговое движение.

И вот в социальных сетях появился документ, в котором заместитель главы администрации города Сергей Литвинкин отвечал на запрос от депутата ЗС Сергея Казакова. Депутат спрашивал, когда же появится светофор.

Сергей Литвинкин ответил на это следующим образом: «В настоящее время администрацией города рассматривается вопрос об изготовлении проекта на реконструкцию данного участка улично-дорожной сети». То есть одним светофором дело не ограничится, на перекресте поменяют всю схему движения. Правда, пока проекта еще нет.

- Наши специалисты согласились с тем, что на этом участке в часы пик действительно возникают пробки, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Возможно, в следующем году, если у управления ЖКХ будет достаточно средств по программе дорожного строительства, проект пойдет в разработку. Пока же мы смотрим за тем, каким в итоге будет бюджет на будущий год.

Кстати, в мэрии обращались в ГИБДД за получением рекомендаций - как лучше всего организовать на данном участке движение.

- Мы предложили самые разные варианты, начиная от простой установки светофора для улучшения автомобильного трафика и заканчивая организацией светофорной развязки по принципу московских, - рассказал инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков.

Последний вариант — это создание полноценного кругового движения в этом месте с регулируемыми левыми поворотами. Однако даже в ГИБДД сомневаются в реальности последнего варианта, ведь он очень дорогостоящий. А городской бюджет на 2019 год экономный. Как сказали не так давно в мэрии, «мы вынуждено экономить на всем».