Где во Владимире можно запускать фейерверки

Каждый год перед новогодними праздниками владимирское управление граданской защиты выбирает места, где официально разрешено запусать фейерверки. В этом году выбраны места подальше от плотной жилой застройки и мест массовых гуляний. Конкретно, фейерверки разрешено запускать:

- в Ленинском районе - поле за гипермаркетом «Лента»;

- в Октябрьском районе - площадка в районе затона (пляж) на реке Клязьма;

- в парке «Загородный» на территории стадиона «Прометей»;

- во Фрунзенском районе - на поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского.

Однако, как показывает опыт прошлых лет, в официально разрешенные места редко кто добирается. Площадки выбраны такие, к которым общественный транспорт не доезжает, а садиться за руль ближе к полуночи в новогоднюю ночь уже мало кто в состоянии. Поэтому владимирцы все равно будут запускать пиротехнику во дворах своих домов, в лучшем случае отойдя подальше от подъезда.

Запретить это невозможно, меры наказания за использование пиротехники в городе на открытом воздухе не предусмотрено. Но при одном условии: это никому не причинило вреда. Если же ракета залетела к кому-то на балкон и что-то сожгла (или, того хуже, ранила) - отвечать уже придется по статьям административного или даже уголовного кодекса. Поэтому тщательно соблюдайте меры безопасности (см. ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ).

Еще одна причина, по которой вас могут наказать за неправильное использование пиротехники - это если ваши дети балуются, кидая петарды под ноги прохожим. Эта беда начинается каждый год за пару недель до праздников. Где дети берут петарды - непонятно, во Владимире запрет на продажу пиротехники детям до 16 соблюдается довольно жестко. А значит, покупают их взрослые и потом отдают подросткам. А те развлекаются, кидая взывающиеся штучки под ноги прохожим и даже под детские коляски. Если родителей таких «шалунишек» найдут, им грозит штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ну и вообще, имейте совесть, объясните детям, что кидать петарды в прохожих недопустимо.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы запуск салютов не закончился печально, соблюдайте меры предосторожности.

Категорически запрещается:

- покупать пиротехнические изделия на улице, стихийных рынках, а также не имеющие сертификата соответствия;

- использовать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями;

- использовать пиротехнику в помещениях, на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, около железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной передачи, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;

- давать пиротехнику детям младше 16 лет;

- разбирать или переделывать пиротехнические изделия;

- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с.

Вызов экстренных оперативных служб с городского/сотового телефона:

- пожарных и спасателей - «01»/«101»

- скорой медицинской помощи - «03»/«103»

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».