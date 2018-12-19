В Коврове решили отказаться от прямых выборов мэра

В сентябре следующего года в Коврове пройдут выборы главы города. Жители Владимирской области уже во всю прочат на пост мэра депутата владимирского Заксобрания Максима Шевченко, несостоявшегося кандидата в губернаторы. Он хоть и не подтверждает эту версию, но и не опровергает. А местная «общественность» в это время надумала изменить правила игры и отказаться от прямых выборов совсем.

Идею перевести выборы мэра на конкурсную основу высказали представители трудовых коллективов и ветераны Коврова. С этой инициативой они обратились в Совет народных депутатов, горячо поддержавший нововведение. Но изменить правила игры местные депутаты сами не могут, потому что порядок выборов глав местных муниципальных образований определяет областной закон № 120. Поэтому они передали идею отмены прямых выборов в Законодательное Собрание. Теперь все в его руках.

Дальше возможны разные варианты. Федеральный закон № 131 предлагает муниципалитетам широкий выбор властных систем. Это может быть и властный тандем сити-менеджера и мэра, как во Владимире, и единовластие мэра, как в Коврове сейчас. Но в любом случае, кандидатов на пост "главного" будет отсеивать согласовательная комиссия, в состав которой, вероятно, войдут как представители местного горсовета, так и представители администрации области. А дальше кандидатов ждет конкурс с балльной системой.

Нового главу города на конкурсной основе обычно выбирают из числа депутатов горсовета, но и тут возможны варианты. Если в Коврове, как и во Владимире, появится должность сити-менеджера, то на нее могут претендовать и не депутаты горсовета.

Критерии отбора кандидатов могут самыми разным, но обычно главным требованием становится опыт работы на руководящей должности. На этом этапе обычно и отсеиваются "случайные" кандидаты.

В любом случае, жители Коврова напрямую участвовать в выборах главы города не смогут.

Кроме Коврова, прямые выборы мэра во Владимирской области остались в Муроме и Гусь-Хрустальном. Кстати, в Муроме тоже в следующем году пройдут выборы мэра. Туда народная молва активно "сватает" бывшего сенатора Антона Белякова.

КОНКРЕТНО

Максим Шевченко, которого слухи возводят в статус кандидата на пост мэра Коврова, сообщил "КП-Владимир", что никаких решений об выдвижении его кандидатуры не принято.

- Баллотироваться я могу только от партии "КПРФ", - сообщил Максим Шевченко. - Для выдвижения кандидатуры должно пройти заседание членов партии, пока его не было. Так что, говорить пока не о чем. Если партия скажет, тогда другой разговор.