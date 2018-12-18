2018-12-18T11:28:56+03:00
Общество

В Киржаче открылся первый гостевой дом-музей

Дом, где раньше жила семьи врача Красовского, который работал в местной больнице в 19 веке, оформлен в духе того времени
Ольга МАКАРОВА
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Киржач, некогда закрытый город «на 101 километре», уже который год радует местных жителей, владимирцев и туристов со всей России громкими открытиями новых знаковых мест, благоустроенных территорий и музеев. Это стало возможным благодаря стараниям сотрудников и руководства ОАО «Киржачская типография».

Киржач — не только места и события, но и люди

14 декабря город владимирщины открыл еще одну новую страницу истории — в Киржаче свою работу начал первый гостевой дом-музей.

- Мы убеждены, что создавать новые точки на карте в нашем городе нужно не просто придумывая и продумывая пространство, которое станет местом отдыха для жителей и туристов, - сказал генеральный директор ОАО «Киржачская типография» Евгений Федоров. - Мы трепетно храним историю родного города, людей, который прославили его на всю область и страну. Поэтому, создавая гостевой дом, мы сохранили память об известной чете, которая жила в нем в свое время — семье врача Красовского, создав дом-музей. Гостевой дом расположен на Ленинградской, одной из старых улиц Киржача. Семья врача жила здесь с 1881 года, а сам глава семьи работал в земской больнице Киржача с конца 19 века по 1906 год.

Ленточку на открытии дома-музея перерезал Евгений Федоров

Ленточку на открытии дома-музея перерезал Евгений Федоров

Почетными гостями торжественной церемонии открытия дома-музея стали глава города Киржач Валентин Тюленев, глава администрации Киржачского района Михаил Горин, главный врач ГБУЗ Владимирской области «Киржачская районная больница» Иван Жадаев и другие.

Как и положено в гостеприимных домах, гостей встречали по старинной русской традиции "хлебом-солью". После того, как красная ленточка была перерезана, гости торжественного мероприятия, войдя в дом-музей, буквально попали в 19 век – убранство гостевого дома выполнено в духе времени, когда в нем жили Красовские. И это еще не все — на выставочных стеллажах расположились предметы была известной в городе четы, которые удалось сохранить местным жителям, а некоторые — отреставрировать: семейные фотографии, посуда, игрушки, новогодние украшения, кабинетные и врачебные принадлежности, книги, фамильное серебро. При реставрации, конечно, следовали и нынешним тенденциям — архитектура и интерьер дополнены современными элементами.

Номера в гостевом доме оформлены в духе XIX века

Номера в гостевом доме оформлены в духе XIX века

История и современность через историю одной семьи

У каждого гостиничного номера, а их в гостевом доме четыре, выполнен в своем индивидуальном стиле. В каждом из них антикварная мебель и предметы старины гармонично сочетаются с интересными дизайнерскими решениями, словно наглядно показывая, что прошлое здесь, как и история самого Киржача, неразрывно связано со временем настоящим.

Так элементы дизайна номеров в доме Красовских выполнены из карнизов, наличников и просто красивых деталей старинных домов, возрастом 150-200 лет. В тоже время здесь позаботились о комфорте гостей, оснастив номера кондиционерами, современными телевизорами и прочими необходимыми и такими привычными в 21 веке предметами.

Летопись нашего края незаметно пишется каждый день, - убежден Евгений Федоров. Какой она получится в дальнейшем, зависит от нас с вами, ведь сохраняя прошлое – мы создаем будущее! Гостевой дом Красовских — новая история Киржача, удивительная и увлекательная.

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