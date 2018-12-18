Владимир Сипягин представил свою новую команду

17 декабря Владимир Сипягин, вступивший в должность губернатора Владимирской области 8 октября, представил прессе своих заместителей. Он отметил, что формирование команды практически завершено, а затянулось оно из-за того, что часть «старых» заместителей сначала ушла в отпуск, а потом написала заявления на увольнение. За прошедшее время новый губернатор упразднил две должности - заместителей по строительству и земельно-имущественным отношением. Сегодня в структуре областной администрации восемь вице-губернаторов, должность одного из них – руководителя аппарата – пока вакантна.

Новые замы из прежних руководителей

В команду нового губернатора вошли два зама из «старой» команды, которые работали еще при экс-губернаторе Николае Виноградове. Это первый вице-губернатор Вячеслав Кузин, который по-прежнему курирует финансовые, имущественные и налоговые вопросы. И заместитель губернатора Александр Трутнев, отвечающий за аграрный сектор и лесное хозяйство. Перед ним губернатором поставлены сразу несколько задач: увеличить площадь посевных площадей, от которых сейчас используется только 60%, выращивать технические культуры для получения масла, лен и зерно, которые планируют экспортировать. Кроме того, в аграрном секторе планируют постепенно отказываться от свиноводства, заменяя его выращиванием кроликов и другой живности, а также развивать кооперацию.

Вячеслав КузинФото: Валерия Рудометова

Александр ТрутневФото: Валерия Рудометова

Вячеслав Климанов, в статусе врио возглавляющий представительство Владимирской области при Правительстве РФ, тоже знаком владимирцам – раньше он руководил аппаратом Законодательного Собрания. Ему предстоит не только стать связующим звеном между регионом и столицей, но и создать на базе представительства площадку для деловых переговоров с инвесторами.

Вячеслав КлимановФото: Валерия Рудометова

Остальные заместители пока тоже работают с приставкой «врио» - сначала их должности должно согласовать Заксобрание. Но в повестку на ближайшее заседание областных парламентариев, запланированное на 19 декабря, этот вопрос пока не внесен.

«Варяги» в Белом доме

Врио первого заместителя губернатора Максим Брусенцов курирует промышленность и предпринимательство. Кандидат экономических наук, уже семь лет живущий с семьей в Суздальском районе, приступил к выполнению своих обязанностей 20 ноября. Своими основными задачами он назвал работу с внешними инвесторами и поддержку местных предприятий. Также Максим Брусенцов участвует в корректировке стратегии социально-экономического развития области в соответствии с указами президента.

Максим БруснецовФото: Валерия Рудометова

Курировать социальные вопросы будет Марина Чекунова, работавшая помощником министра труда и социальной защиты правительства России, призналась, что не сразу решилась принять предложение Владимира Сипягина. Она работает с 7 декабря, но уже заметила, что одна из главных проблем в регионе – нехватка медицинских кадров. Удерживать учителей и медиков от отъезда на заработки в Московскую и Нижегородскую область Марина Чекунова планирует с помощью предоставления служебного жилья и других льгот. Особое внимание она уделит и подготовке к празднику в честь тысячелетия Суздаля.

Александр Байер, приехавший из Нижегородской области, будет курировать вопросы ЖКХ и энергетики, которыми занимается последние двадцать лет, транспорта, дорожного хозяйства и охраны окружающей среды. Он первым пришел в команду Владимира Сипягина – приказ о его назначении был подписан еще 14 ноября. По словам Александра Байера, сейчас все силы брошены на то, чтобы пережить новогодние праздники без коммунальных коллапсов. Перед Александром Байером губернатором поставлены две задачи: удержать ситуацию в системе жизнеобеспечения на существующем уровне, а потом и заняться ее развитием. Последнее, по его словам, будет непросто, ведь программы развития не созданы.

Александр БайерФото: Валерия Рудометова

Тридцатичетырехлетний Аркадий Боцан-Харченко, назначенный на должность 23 ноября, займется развитием информационного общества, в том числе региональными программами. В кратчайшие сроки были разработаны 44 региональные программы по указам президента, уже утвержденные Владимиром Сипягиным и направленные в Москву. Еще одна из его глобальных задач – разработка специальной стратегии развития Владимирской области до 2035 года.

Аркадий Боцан-ХарченкоФото: Валерия Рудометова

Подвести итоги работы своей команды губернатор пообещал через сто дней после начала их трудов, которые отсчитывает с середины ноября.