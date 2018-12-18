2018-12-18T11:19:21+03:00
Общество

Бывшую богадельню на Студеной горе предлагают вернуть поликлинике

Областная администрация готова даже арендовать здание у города
Алексей СУХОВ
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..Фото: Артем Бендрик
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На декабрьском заседании бюджетного комитета Заксобрания неожиданно всплыла проблема нехватки во Владимире помещений под поликлиники, особенно детские. Когда обсуждали бюджет на 2019 год, депутат Сергей Казаков спросил вице-губернатора Вячеслава Кузина о том, как быть с этой проблемой.

- Во Владимире поликлиник катастрофически не хватает. В Заклязьменском детская поликлиника находится в комнате площадью 25 квадратных метров. Куда это годится?

- Мы знаем об этой проблеме, - ответил Вячеслав Кузин. - Насколько мне известно, сейчас в администрацию города Владимира направлен запрос на передачу помещения бывшей богадельни на Студеной горе, чтобы отдать ее детской поликлинике. При этом мы готовы даже арендовать помещение у города. Ответа нам пока не дали.

Здание богадельни до конца прошлого века как раз и принадлежало детской поликлинике №1. В самом начале 2000-х годов поликлинику выселили, а здание было отдано в аренду городом частной фирме. Та начала искать субарендаторов. Одно время там находился офис «Сбербанка», но в мае 2018 года договор закончился, и банк выехал. С тех пор здание пустует, поэтому вопрос - не вернуть ли туда больницу - логичен.

- Сейчас здание находится в процессе передачи его в муниципальную собственность, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Думаю, к нам оно вернется в начале следующего года. Но даже после этого я не могу сказать, что мы однозначно отдадим его под поликлинику. Дело в том, что под нужды медицины здание, возможно, придется перестраивать, а это дополнительные расходы бюджета города. Так что вопрос будет подниматься на горсовете.

СПРАВКА «КП»

Дом №3 по улице Студеная гора построен в 1907 году как богадельня для бедных дворянок. Социальное учреждение создала и возглавила Зинаида Рахманова, представительница знатного дворянского рода. В 1920 году в здании открыли детскую больницу, которая там и размещалась до 2002 года. Богадельня Рахмановой — памятник местного значения. Не так давно областной департамент здравоохранения обращался в мэрию с просьбой вернуть здание медицине, так как городу не хватает детской «инфекционки», но получил отказ.

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