Бывшую богадельню на Студеной горе предлагают вернуть поликлинике
На декабрьском заседании бюджетного комитета Заксобрания неожиданно всплыла проблема нехватки во Владимире помещений под поликлиники, особенно детские. Когда обсуждали бюджет на 2019 год, депутат Сергей Казаков спросил вице-губернатора Вячеслава Кузина о том, как быть с этой проблемой.
- Во Владимире поликлиник катастрофически не хватает. В Заклязьменском детская поликлиника находится в комнате площадью 25 квадратных метров. Куда это годится?
- Мы знаем об этой проблеме, - ответил Вячеслав Кузин. - Насколько мне известно, сейчас в администрацию города Владимира направлен запрос на передачу помещения бывшей богадельни на Студеной горе, чтобы отдать ее детской поликлинике. При этом мы готовы даже арендовать помещение у города. Ответа нам пока не дали.
Здание богадельни до конца прошлого века как раз и принадлежало детской поликлинике №1. В самом начале 2000-х годов поликлинику выселили, а здание было отдано в аренду городом частной фирме. Та начала искать субарендаторов. Одно время там находился офис «Сбербанка», но в мае 2018 года договор закончился, и банк выехал. С тех пор здание пустует, поэтому вопрос - не вернуть ли туда больницу - логичен.
- Сейчас здание находится в процессе передачи его в муниципальную собственность, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Думаю, к нам оно вернется в начале следующего года. Но даже после этого я не могу сказать, что мы однозначно отдадим его под поликлинику. Дело в том, что под нужды медицины здание, возможно, придется перестраивать, а это дополнительные расходы бюджета города. Так что вопрос будет подниматься на горсовете.
СПРАВКА «КП»
Дом №3 по улице Студеная гора построен в 1907 году как богадельня для бедных дворянок. Социальное учреждение создала и возглавила Зинаида Рахманова, представительница знатного дворянского рода. В 1920 году в здании открыли детскую больницу, которая там и размещалась до 2002 года. Богадельня Рахмановой — памятник местного значения. Не так давно областной департамент здравоохранения обращался в мэрию с просьбой вернуть здание медицине, так как городу не хватает детской «инфекционки», но получил отказ.