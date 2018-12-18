Южный объезд Владимира расширят до четырех полос

Пока дорожники вовсю ремонтируют Пекинку и собираются заниматься этим еще год, Главгосэкспертиза утвердила проект реконструкции второй важнейшей магистрали региона - Южного объезда. Участок дороги длиной более 15 километров расширят до четырех полос, а мосты через Клязьму и железную дорогу построят заново.

Сейчас Южный объезд - двухполосная дорога, из-за чего на ней постоянно возникают пробки. Не говоря уж о необходимости обгонять фуры по встречке на федеральной трассе. Так что реконструкция крайне нужна.

После нее на трассе появятся две двухуровневые транспортные развязки. Одну построят на месте пересечения трассы М-7 с Южным объездом в районе Энергетика, а другую - у Мостостроя. Мост в районе Мостостроя через Клязьму и железную дорогу придется полностью разобрать. На его месте построят новые четырехполосные путепроводы. Остальные конструкции дороги сохранятся, но на трассе будет сделано 25 новых поворотов на дороги местного значения. Кроме того, поставят ограждения и новые дорожные знаки.

Все финансирование работ по реконструкции трассы будет из федерального бюджета. Деньги из областной казны не понадобятся. Когда начнется ремонт и как долго продлятся работы - неизвестно, цена вопроса не разглашается. При этом Главгосэкспертиза сообщает, что смета проверена на достоверность, а инженерные изыскания и проектная документация соответствуют техническим регламентам.

Напомним, участок Пекинки от "Макдональдс" до "Глобуса" планируется отремонтировать осенью следующего года. Дорогу также расширят до четырех полос.