2018-12-17T18:24:23+03:00
Общество

Южный объезд Владимира расширят до четырех полос

И сделают новый мост через Клязьму
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
..Фото: Сергей МОРКОВКИН
Изменить размер текста:

Пока дорожники вовсю ремонтируют Пекинку и собираются заниматься этим еще год, Главгосэкспертиза утвердила проект реконструкции второй важнейшей магистрали региона - Южного объезда. Участок дороги длиной более 15 километров расширят до четырех полос, а мосты через Клязьму и железную дорогу построят заново.

Сейчас Южный объезд - двухполосная дорога, из-за чего на ней постоянно возникают пробки. Не говоря уж о необходимости обгонять фуры по встречке на федеральной трассе. Так что реконструкция крайне нужна.

После нее на трассе появятся две двухуровневые транспортные развязки. Одну построят на месте пересечения трассы М-7 с Южным объездом в районе Энергетика, а другую - у Мостостроя. Мост в районе Мостостроя через Клязьму и железную дорогу придется полностью разобрать. На его месте построят новые четырехполосные путепроводы. Остальные конструкции дороги сохранятся, но на трассе будет сделано 25 новых поворотов на дороги местного значения. Кроме того, поставят ограждения и новые дорожные знаки.

Все финансирование работ по реконструкции трассы будет из федерального бюджета. Деньги из областной казны не понадобятся. Когда начнется ремонт и как долго продлятся работы - неизвестно, цена вопроса не разглашается. При этом Главгосэкспертиза сообщает, что смета проверена на достоверность, а инженерные изыскания и проектная документация соответствуют техническим регламентам.

Напомним, участок Пекинки от "Макдональдс" до "Глобуса" планируется отремонтировать осенью следующего года. Дорогу также расширят до четырех полос.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира
Во владимирских "Палатах" откроется выставка, посвященная фильму "Анна Каренина"
Хорватская делегация побывала провела три дня в Коврове
Владимирцев приглашают проводить старый год в библиотеке
В Доме фольклора покажут уникальную коллекцию шелковых платков
Владимирцы смогут купить чувашские валенки и деликатесы на новогодний стол
Муромского водителя, из-за которого погибли два человека, осудили
Главным жилищным инспектором Владимирской области назначена Елена Андреева
Под Лакинском водитель иномарки влетел в автобус и погиб на месте
Поговорим о качестве воды на радио "КП-Владимир"
Бывший вице-губернатор Владимирской области стала заместителем главы департамента ЖКХ Москвы
Во владимирском детском садике отключили отопление
В Александровском районе парни украли электрические инструменты на 40 тысяч
Во Владимирскую область внедрят "умные" сети
Во Владимире пройдет первенство области по художественной гимнастике
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Во Владимире автобус сбил женщину
Владимиро-Суздальский музей-заповедник отказал частным гидам в аккредитации
В Александрове покажут "Рождественские истории"
В Камешково открыли кинозал
Владимирская полиция накрыла наркопритон