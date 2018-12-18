Подростки на «тазиках» устроили сумасшедшие гонки на парковке у владимирского гипермаркета

В последнее время от молодежи все чаще можно услышать аббревиатуру «БК». Это не «Бургер Кинг», речь идет о «Боевой классике» - это новая автомобильная субкультура, основные ценности которой: тюнинг и дрифт на «Жигулях». Проще говоря, это компании молодых ребят, которым нравятся старые отечественные автомобили, нравится их модернизировать и затем дрифтовать. Как и в любой субкультуре, у этих ребят есть свой слэнг:

«Жига» - машина «Жигули».

«Валить бочком», «дрифтить» - на высокой скорости входить в повороты, используя ручной тормоз.

«Взять угл» - четко войти в занос.

«Всем угла» - местное приветствие, пожелание четко войти в занос.

«Навести суету» - собраться и «подрифтить» компанией в людном месте, распугав всех прохожих.

С одной стороны, здорово, что молодое поколение поддерживает отечественный автопром и пытаются сделать круче старые машины. С другой стороны, было бы еще лучше, если бы это не шло во вред обществу и им самим.

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Например, вечером 17 декабря ребята решили «навести суеты» на парковке крупного гипермаркета во Владимире. В это время у гипермаркетов час пик, особенно в предновогодние недели. Мало того, что из-за развлечений юных гонщиков людям было негде парковаться - «БКшники» заняли половину парковки, так они еще и представляли потенциальную угрозу для мирных граждан.

Организуют безобразие следующим образом: в группе Вконтакте, в которой, кстати, около 8000 подписчиков, администраторы размещают информацию о месте и времени встречи, остальные подхватывают и начинают «наводить суету». Администрация группы каждый раз просит вести себя предельно аккуратно, не оскорблять сотрудников ГИБДД и не выпивать, но все тщетно… После сходки в группе появляются видеоотчеты.

- Подобные мероприятия имеют место быть, - отмечает сотрудник пресс-службы владимирской ГИБДД Валерьян Шируков. - Но их надо хотя бы легально организовывать. В Нижнем Новгороде, например, есть специальные места, отведенные для того, чтобы там подрифтить. И жги там резину сколько хочешь, хоть всю сожги. У нас в городе есть много сообществ автолюбителей, настоящих гонщиков, уверенных в себе, за которых не страшно. Никто из них и не думает гонять или «дрифтить» по городу и тем более на парковках. Если они хотят провести какое-то мероприятие, то уведомляют об этом и нас и мэрию, все согласовывается и выливается во что-то интересное даже для нейтральных зрителей.

Тут же совсем иная картина. Ребята, никого не предупредив, просто приезжают куда хотят и начинают там пугать прохожих. Так было и в эти выходные. Подобное, естественно, не могло не возмутить посетителей магазина и его администрацию. Администрация обратилась в полицию, на место приехали сотрудники ГИБДД, чтобы попытаться прогнать гонщиков или хотя бы завести какой-то диалог.

- Эта борьба с ними идет довольно давно. Мы пытались выходить на компромисс, объяснить им, в чем они не правы, что никто им не запрещает делать то, что они любят, но делать это все-таки надо по-другому, - продолжает Валерьян Шируков. - Обычно они собираются на больших парковках у наших гипермаркетов. Я сам пару раз приезжал во время их сходок. Обстоятельного диалога не получилось. Они даже и не думают уезжать, а ко всему прочему еще порой и требуют, чтобы мы им предоставили площадку. Сотрудники ГИБДД, к сожалению, не могут себе позволить приобрести 20 гектаров площади и отдать ее подросткам.

Фото из группы "Боевая классика Владимир"Фото: ВКонтакте

Диалога не получилось и в этот раз. Вместо того, чтобы послушать законные требования, подростки начали грубить полицейским. По словам очевидцев, это было жалкое зрелище.

- Эти помешанные окружили патруль, танцевали вокруг них, оскорбляли, катались на тележках, клеили свои фирменные наклейки на машину ДПС. А что самое жесткое — требовали, чтобы сотрудники оставили их в покое и дали им и дальше там кататься. Это просто толпа малолеток, которые думают, что кто-то им чем-то обязан. Они думают, что ведут себя достойно и отстаивают высокие цели, а на деле накинулись толпой на один экипаж, - рассказал очевидец.

Скриншот с видео Олега Нагайцева

Как итог, на кого-то составили протоколы, кого-то увезли в отделение, но что интересно, никто из компании не жалеет о содеянном, дескать: «Круто пошумели, я правда в отделении ночь провел»

В ГИБДД нам рассказали об интересном случае, произошедшем на одной из сходок: в прошлом году один из участников движения долгое время на скорости крутился на парковке, сбил своего товарища, тот перелетел через машину и получил тяжкие телесные повреждения, а участник «братства любителей тазиков», который его сбил, просто оставил машину и убежал с места ДТП.

- Тот случай говорит о многом. А если семья, предположим, приехала в магазин, с детьми идут? Они влетают то в столбы, то в снег. Мы как сотрудники органов обязаны выезжать туда и пытаться прекратить это, но они нас слышать не хотят, - говорят в ГИБДД.

Эта война здравого смысла и любителей «боевой классики» становится все труднее, ведь когда-то у этой группы было больше сотни подписчиков, а сейчас уже тысячи… Количество «сектантов» растет, соответственно жителям города и ГАИшникам придется или терпеть их выходки, или принять жесткие меры.