Новый год 2018-2019 во Владимире: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Во Владимире массовые гуляния и многочисленные мероприяия пройдут под слоганом «Снежная магия», а концерты и детские сказочные представления будут организованы во все районах города, в том числе во всех парках областного центра, домах культуры, праздничные мероприятия пройдут даже в музеях!

Гулять будем с 21 декабря по 15 января 2019 года. "Комосмолка" собрала для вас самые интересные события праздничных дней и полную афишу новогодних мероприятий.

Этой ярмарки краски

Основной площадкой празднования по традиции станет Соборная площадь. 21 декабря в 18 часов откроется городской каток на Пушкинском бульваре, а в субботу, 22 декабря в 14.00 состоится официальное открытие «Рождественской ярмарки», которая вошла в топ-10 лучших новогодних ярмарок России. Рядом начнут работу атракционы для детей, многие из которых появятся впервые. Традиционных лебедей не будет, но появится волшебный ветерок, который светится огнями, новый паровоз для маленьких детей, бублик-трос, на котором можно кататься, прицепившись на ватрушке, и детям и взрослым. Цена билетов при этом будет такой же, как и год назад, при этом для посетителей организуют социальные часы со скидками. Помимо этого выиграть билеты на атракционы и новогодние представления можно будет на конкурсах и интерактивах новогодних площадок. Работать ярмарка будет до 13 января. В парке Липки, а также в Загородном парке можно будет прокатиться на ездовых собаках — хасках и маламутах, а также на квадроциклах. Пушистых можно будет не только оседлать, но и поиграть и сфотографироваться с ними.

Новогодний "Бу!Фест"

22 и 23 декабря в Областной научной библиотеке имени Горького состоится книжный фестиваль "Бу!Фест". В преддверии Нового года он состоится впервые. Как всегда, Во Владимира лучшие российские издательства привезут свои книжные новинки. Также в рамках мероприятия будет открыта выставка-продажа авторских изделий и сувениров. На "Бу!Фест" приедут известные писатели - писатели-фантасты Евгений Лукин, Вадим Панов, Михаил Тырин, автор серии книг "Волкодав" Мария Семенова и другие. Критик Егор Михайлов в рамкх новогоднего книжного фестиваля расскажет о трендах современной литературы. На меропритие вновь приглашен правнук русского изобретателя Льва Термена — Петр Термен, композитор, поэт и ведущий исполнитель на терменвоксе.

Ночь в оркестре

В канун Нового года Центр классической музыки и Артем Маркин приглашают жителей и гостей Владимира прочувствовать атмосферу приближающегося праздника.

"Ночь в оркестре" пройдет 28 декабря в 18.00. Владимирцев ждут мастер-классы от артистов оркестра, солистов Центра классической музыки, участниц ансамбля мажореток, выставки музыкальных инструментов, экскурсия по закулисью, фотозона с профессиональным фотографом и различные интерактивы.

В новогоднем концерте перед гостями выступят Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, лауреаты Первого конкурса «Солист оркестра» и солисты Центра классической музыки. В их исполнении прозвучат лучшие оперные арии и дуэты Джузеппе Верди, Шарля Гуно, Жоржа Бизе, Имре Кальмана, Жака Оффенбаха, шедевры симфонической музыки, эстрадные номера из репертуара Анны Герман и Валентины Толкуновой, музыка из кинофильмов, а также несколько музыкальных сюрпризов.

Рок-елка

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи 23 декабря проведет, пожалуй, самую необычную новогодюю встречу у лесной красавицы - для гостей проведут "Рок-елку". Конечно, мероприятие не для самых маленьких. Но тем, кто любят рок-звучание, точно будет интересно. В программе: конкурс карнавальных костюмов, неформатная выставка, состоящая из книг, которыми зачитываются наши рок-звезды, рок-дискотека, где сыграют классику отечественной неформальной сцены, хоРОКводы и многое другое.

Новогодняя ночь по-владимирски

С 31 декабря на 1 января новогодня гуляния развернутся во всех парках города Владимира. На Соборной площади, которая станет центром празднования, можно будет увидеть трансляцию новогоднего концерта и речи президента страны с 1 канала, в 1.00 там начнется новогодняя дискотека, также во всех парках можно будет принять участие в праздничных массовых гуляниях. Доехать до дома можно будет на общественном транспорте, движение которого организуют во все районы города. Будет ли проезд бесплатным, в мэрии пока не определились.

Фреш-проект "Самовар-пати"

Парк Культуры и отдыха "Загородный" приготовил праздник, посвященный одному из самых древних, традиционных и неотъемлемых предметов быта русского народа — самовару. Центром "Самовар-пати", которое состотся 6 января, станет игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами.

Беги, Дед Мороз, беги!

Традиционный Забег Дедов Морозов, который в этом году состоится 13 января станет отличным завершением новогодних праздников во Владимире. Это уникальное спортивное мероприятие пройдет по улице Большая Московская - от Театральной площади до Соборной - и завершится награждением победителей в разных номинациях. Для участия в забеге при себе достаточно иметь любой атрибут Деда Мороза или Снегурочки - например, новогодний костюм или хотя бы соответствующую шапочку. Участников, которые покажут лучшие результаты в скорости или пробегут дистанцию в самом нарядном костюме, наградят ценными призами.

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Полная афиша новогодних гуляний

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