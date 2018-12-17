У владимирских родителей жулики вымогают деньги на «подарки учителям»

В середине декабря родители владимирских школьников стали получать сообщения, предлагающие сдать деньги школьные нужды, чаще – на подарки учителям или классному руководителю. «Опять про школьные поборы...» - думаете вы. А вот нет! Тут - классическое мошенничество.

Схема проста: в СМС с номера, подписанного якобы родительским комитетом, небольшую сумму в районе полутора тысяч предлагают перевести на карту, привязанную к номеру. В соцсетях можно найти примеры таких сообщений с номером телефона, правда, дозвониться на него не удалось – трубку никто не брал. И некоторые родители, привычные к сбору денег в школах, не особо вчитываясь в номер телефона, деньги переводят. Даже не удивляются: активные родители из комитета часто присылают похожие и тоже с незнакомых номеров.

- У нас примерно так и пишет родительский комитет, это проще и понятнее, чем подписываться «мама Светы, которая состоит в родительском комитете». Телефонные номера всех родителей я не записываю, максимум пять человек, с детьми которыми общается мой ребенок. Я не была на последнем собрании, а там вполне могли собирать деньги на подарки, время-то подходящее. Поэтому, когда сообщение пришло, уже совсем собралась переводить, но тут такую же СМС получила моя мама. Тут я поняла, что-то не так, - рассказала владимирка Екатерина Макарова. - Хотя наверняка найдется и тот, кто заплатит, особенно сейчас, в предновогодней суете, ведь платят же люди мошенникам, сообщающим об авариях с их родными.

Правоохранители советуют не терять бдительности и не переводить деньги сразу ни в каком случае. Потому что если вы уже перевели деньги незнакомцу, вернуть их будет непросто: сначала нужно доказать факт мошенничества, ведь теоретически человек мог просто ошибиться номером, а отправлять ему свои кровные никто не заставляет. Если вы считаете, что вас пытались обмануть, можете смело писать заявление в полицию: там примут его и проведут доследственную проверку.

Кстати, даже если деньги собирает действительно родительский комитет вашего класса, вы можете не сдавать их: никто не может обязать вас скинуться на подарки.