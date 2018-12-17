Жители Владимирской области заплатили картами почти 300 миллиардов рублей

Вся наша жизнь уходит в онлайн, и финансы не исключение. Наличными деньгами народ пользуется все реже, а картами - все активнее. Как рассказали во владимирском отделении Банка России, во Владимирской области на начало октября 2018 года выпущено 2,1 миллиона платежных карт. По сравнению с прошлым годом, их число выросло на 2,3%. У большинства жителей региона теперь на руках не одна только зарплатная карта, как было еще несколько лет назад, а две-три и больше. Получить дебетовую карту стало проще и дешевле - большинство банков предлагают их выпуск и обслуживание бесплатно при открытии счетов даже на небольшую сумму - от 10 до 30 тысяч рублей.

Всего, по данным владимирского отделения Банка России, с начала года жители Владимирской области совершили с использованием платежных карт почти 150 миллионов операций на общую сумму около 300 миллиардов рублей. За год количество операций увеличилось на 43,2%, а их сумма возросла на 26,3%.

При этом карты владимирцы используют не только для оплаты покупок в магазинах или в интернете, но и для «денежного обмена» между собой. В безналичном виде деньги занимают и возвращают, в том числе мелкие суммы. В любом офисе можно услышать: «Ты в булочную? Купи мне пирожок, я тебе 50 рублей на карту переведу». В виде переводов собирают деньги родительские комитеты в садиках и школах на нужды класса или группы, переводят помощь пожилым родителям и занимают «стольник до зарплаты». В этом году количество переводов жителей с карты на карту выросло в 1,9 раза, а по сумме в 1,6 раза. Кстати, даже из этих цифр видно, что в онлайн переходят даже самые мелкие денежные расчеты между людьми.

При этом для получения наличных денег карты, наоборот, используют все реже, хотя число банкоматов в области растет. Зато в полтора раза по количеству и в 1,4 раза по объему выросло использование карт для оплаты в магазинах. Средний чек по оплате товаров и услуг во Владимирской области по итогам трех кварталов составил 830 рублей.

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«Мира» стало больше

В 2018 году доля карт национальной платежной системы «Мир» среди всех выданных карт увеличилась и составила 18,3%. Сейчас на руках у жителей Владимирской области более 390 тысяч карт «Мир». При этом операций с их использованием совершено на общую сумму 38,7 млрд рублей.

- Рост выпуска карт «Мир» обусловлен изменениями в российском законодательстве, а также ростом информированности населения Владимирской области о национальном платежном инструменте, улучшением инфраструктуры для проведения безналичных операций, - отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Калашникова. Кредиток тоже стало больше, хотя подавляющее число выпущенных в регионе платежных карт –дебетовые (91,6% от общего числа). Однако с начала года отмечен прирост на 4,6% количество выданных кредитных карт - до 180 тысяч штук.