2018-12-17T10:08:56+03:00
Общество

Многодетные семьи Владимира спасет от пожара сигнализация

Сотрудники МЧС бесплатно установили в их домах пожарные извещатели
Валерия Рудометова
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..Фото: Валерия Рудометова
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В этом году во Владимирской области на пожарах в домах погибли девять детей. Трагический исход можно было предотвратить, если бы огонь заметили сразу же, не дав ему превратится в бушующее пламя. Тогда можно было бы если не потушить пожар, то хотя бы выбежать из дома и спастись.

Для этого нужно установить пожарный извещатель - устройство, которое реагирует на дым и даже при слабом задымлении врубает сирену, способную разбудить глубоко спящего человека.

Именно такие устройства сотрудники МЧС бесплатно установили многодетным владимирским семьям во время рейда на Дуброве и в Мостострое.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

«Вижу, дым валит из дома»

Первый же житель Мостостроя, к которому мы зашли, признался — проблема с неосторожным обращением с огнем у них есть.

- Сын у меня - 10-летний - пытался неделю назад печь затопить. Я приезжаю с работы и вижу, дым валит из дома. А он друга привел после школы, вместе дров принесли и хотели к нашему приходу дом согреть. Но ведь это не так просто. Хорошо, что обошлось. А вот неприедь я вовремя, неизвестно, к чему бы привело. Поэтому нам сейчас поставили нужную вещь, - рассказал Юрий. - Сыну всегда говорю, чтобы не подходил к печке и плите. Но, когда нас нет дома, мы не видим, что он делает.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

К сожалению, сотрудникам МЧС двери открывают не все. Жители не дают проверить соблюдение противопожарной безопасности в их домах, а пожарные без разрешения войти не могут. Хозяева обычно готовы пообщаться только на пороге, получить памятку и захлопнуть дверь. В следующей квартире в Мостострое молодой дедушка — даже и не подумаешь, что у него трое внуков - отказался пускать даже на порог.

- Я вот очень сейчас занят, не могу никак с вами пообщаться. Некогда мне, - сказал хозяин.

- Вы хотя бы извещатель возьмите, прикрепите к потолку — пригодится! Если вдруг что случится — сразу запищит. Еще вот памятки вам, ознакомьтесь, внукам расскажите, - попросил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Роман Дмитриев.

- Да, мы говорим им, что спички — детям не игрушка, - продолжил дед и закрыл дверь.

«Мы обожглись на этом»

Другая семья, которую навестили специалисты во Владимире, была более доброжелательной. Хозяйка сразу же согласилась поставить извещатель, тем более бесплатно!

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

- У меня 11 детей, пятеро живут со мной, самому младшему — 11 лет, - рассказала Ольга Федичкина. - Однажды у нас был пожар в частном доме — загорелась проводка. Мы уже обожглись на этом и теперь все контролируем. Над газовой плитой поставили вытяжку, каждый раз проветриваем квартиру. С детьми постоянно разговариваем на такие темы. И вообще, я стараюсь не подпускать их к плите. Готовлю сама, они могут только помочь.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

- В этом году на территории Владимирской области произошло 1255 пожаров, на пяти из которых погибли девять детей. В двух случаях пожар случился из-за аварийного режима работы сетей электроснабжения, еще в двух — из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении родителей, и в одном случае — детская шалость с огнем. Все они привели к гибели из-за позднего обнаружения загорания. В связи с этим в рамках месячника детской безопасности мы начали работу по оснащению домов многодетных и малообеспеченных семей автономными дымовыми извещателями, - сказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Владимиру и Суздальскому району Роман Дмитриев.

Роман Дмитриев Фото: Валерия Рудометова

Роман ДмитриевФото: Валерия Рудометова

КОНКРЕТНО

На территории Владимира на учете комиссии по делам несовершеннолетних стоят 386 семей. Кроме того, мероприятия проводятся и для неполных семей, которых насчитывается во Владимире 1045, в сложном социальном положении находятся 276 семей.

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