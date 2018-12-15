2018-12-17T10:08:56+03:00
Общество

За вонючую воду владимирцам положен перерасчет

Владимирский Роспотребнадзор готов помочь, если вам не снижают сумму
Валерия Рудометова
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Владимира, которые на днях почуяли неприятный запах водопроводной воды, могут обратиться в связи с некачественным оказанием коммунальных услуг в МУП «Владимирводоканал» или в управляющую компанию. Там обязаны снизить плату, если же этого не произойдет — Роспотребнадзор поможет в судебной защите.

Как отметила пресс-секретарь управления Марина Колтунова, в первую очередь нужно смотреть договор: если там исполнитель услуги МУП «Владимирводоканал», то нужно звонить или идти туда. Также исполнителем может быть управляющая компания. Соответственно, проблему можно решить с ней.

- Эти организации должны оказывать жителям услугу, качество которой прописано в договоре или квитанции (на основании статьи 4 «О защите прав потребителей»). Чтобы зафиксировать некачественную воду, нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, сказать имя и фамилию, адрес проживания и дождаться регистрационного номера. Если диспетчер знает причину некачественной воды, как сейчас это произошло у нас в городе, то достаточно только номера. А если же причина неизвестна, то специалисты придут к вам. Дальше с регистрационным номером пишите претензию к своему исполнителю — либо к управляющей компании, либо к «Владимирводоканалу» - с просьбой сделать перерасчет за тот период, когда вы получали вонючую воду, - говорила Марина Колтунова.

Если исполнитель отказывается принимать заявление и делать перерасчет, то можно отправить уведомление заказным письмом и приготовиться к суду. Специалисты Роспотребнадзора не могут точно сказать, на сколько исполнитель может снизить стоимость. Ведь туда также могут войти дни морального ущерба, неустойка.

- Наши юристы могут привлекаться в качестве экспертов для защиты потребителей. Например, они могут бесплатно написать заключение для суда и выступить в суде, - отметила пресс-секретарь.

Напомним, воду в детские сады и школы Владимира возят из Судогодского водозабора.

КОНКРЕТНО

Номер аварийно-диспетчерской службы МУП «Владимирводоканал» 8 (492) 253-49-09

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