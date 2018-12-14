Во Владимирские детсады стали завозить воду

Во вторник вечером жители восточной части Владимира почувствовали резкий запах от водопроводной воды. Кому-то показалось, что она пахнет нефтью, кому-то - мазутом, а кто-то и вовсе уловил запах нечистот. Уже утром в среду в МУП "Владимирводоканал" заявили, что вода с санитарной точки зрения в порядке и при кипячении не опасна. Роспотребнадзор, проводивший лабораторные исследования, придерживается иного мнения и посоветовал воду отстаивать и по возможности в пищевых целях не использовать.

Предосторожность не лишняя, так как что за отрава попала в водопровод из Нерлинского водозабора, откуда вода поступает во Фрунзенский и Октябрьский районы города, пока неизвестно. Установить источник загрязнения пока не удалось. Есть версия, что это химические удобрения, которые слило одно из фермерских хозяйств Суздальского района или Ивановской области.

Возможно, удобрения были, что называется, «натуральные». Утром в среду в МУП "Владимирводоканал" заявили, что воду испортила неизвестная "органика" и посоветовали кипячение.

- Есть реагенты, которые очищают воду, - объясняет пресс-секретарь МУП "Владимирводоканал" Иван Лютков. - В настоящее время вода, подаваемая потребителям, имеет качество, соответствующее СанПину. Каждый час проводятся лабораторные проверки.

Данные лабораторных анализов, проведенных Владимирводоканалом и Роспотребнадзором, также разнятся. Экспресс-анализ не позволяет быстро выявить вещество, от которого вода воняет, но в Роспотребнадзоре сообщили, что в нерлинской воде точно нет нефти и, скорее всего, нет никакой "органики". Бактериологический уровень загрязнения воды вполне соответствуют норме. Специалистов смущает лишь запах, которому поставили три балла при норме в два.

В Роспотребнадзоре рекомендовали для питья покупать воду в бутылках или ходить на родники. В грязной воде нежелательно мыть детей до трех лет.

- Мы понимаем, что покупать воду для купания будет накладно, но это лучший вариант, - пояснила пресс-секретарь владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова. - Или хотя бы отстаивать воду в ванной. Кипячение, как показала практика, не помогает, а через некоторое время после отстаивания запах уходит.

Пока же владимирцы выстраиваются в очереди к автоматам с чистой водой и делают кассу магазинам. Ну и скупают фильтры, ведь неизвестно, сколько продлится такая ситуация.

ОФИЦИАЛЬНО

Для детсадов и школ отдельно завозят чистую воду

- «Владимирводоканал», как только мы получили сигналы, обратился в надзорные органы, в первую очередь в Росприроднадзор, - рассказал Александр Карпилович, официальный представитель администрации Владимира. - Пусть они займутся своей прямой обязанностью и в рамках своих оперативных мероприятий выяснят, был ли сброс в реку Нерль, или не было. Ресурсов и инструментов для этого у них достаточно. Погоны и шевроны нужно носить не просто так, согласитесь. Пусть жителям города Владимира дадут полную информацию о том, что и как произошло. Река Нерль берет свое начало не в городе Владимире, и даже не во Владимирской области. И в новейшей истории были случаи, когда промышленные предприятия, которые находились за пределами региона, позволяли себе сбрасывать нечистоты в реку.

Самое главное, что сейчас вода отвечает по безопасности. Лаборатория ведет ежечасный контроль за качеством воды.

О случившемся совместно с региональным Роспотребнадзором мы сразу проинформировали наши образовательные учреждения и сообщили, что муниципальное предприятие готово организовать подвоз воды из Судогодского водозабора.

Сейчас мы по заявкам образовательных учреждений организовали подвоз воды в 20 учреждений образования, всего же их у нас, как вы знаете, больше 150. Также воду без специфичного запаха мы подвозим в комбинат питания «Сунгирь», которые занимается приготовлением пиши для общеобразовательных учреждений.