2018-12-13T17:42:07+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин возмутился актом вандализма по отношению к мемориальной доске Солженицына

«Разрушению нет оправдания»
Алексей СУХОВ
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Фото: "Афиша", Гусь-ХрустальныйФото: "Афиша", Гусь-Хрустальный
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- Я возмущён безобразной акцией вандализма! – заявил глава региона. – Ей нет оправдания – как любому действию, имеющему самоцелью разрушение. Можно не любить творчество какого-то писателя, не соглашаться с его идеями, но это не даёт права уничтожать символы памяти о нём. Миллионы людей по всему миру уважают Александра Исаевича не только за талант, но и за патриотизм и огромное человеческое мужество. Неуважение чужого мнения, чужих прав в принципе недопустимо.

Губернатор призвал сотрудников полиции приложить все силы к тому, чтобы найти вандалов. Уголовное дело уже возбуждено по статье "Вандализм". Сейчас преступников ищут, причем в полиции сказали, что дело у них на особом контроле. Напомним, что мемориальную доску из закаленного стекла к 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына установили 10 декабря. А уже в ночь на 11 декабря неизвестные расколотили доску так, что стекло превратилось в крошку.

Разрушенная мемориальная доска была создана на деньги спонсоров, которые уже выразили готовность изготовить и установить новую. После этого объект будет охраняться более тщательно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На нашем сайте kp.ru было оставлено 35 комментариев к заметке о разбитой доске Солженицына. Из них:

Не одобряют Солженицына - 35 человек.

Читали Солженицына - 3 человека.

Высказались «И правильно разбили» - 10 человек.

Понимают, что действия вандалов противозаконны - 0 человек.

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