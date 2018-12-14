Ковровские депутаты предложили запретить продавать зажигалки детям

Депутаты городского совета Коврова настаивают на запрете продажи газовых зажигалок и баллончиков для их заправки несовершеннолетним. Сейчас купить их могут все желающие практически в любом магазине, закон не предусматривает возможности запретить их продажу школьникам. Но в Коврове уверены, что сделать это необходимо. И не из соображений пожарной безопасности.

За последние годы во Владимирской области восемь подростков погибли, надышавшись опасным газом. Летом в Александровском семнадцатилетний токсикоман скончался, надышавшись из газового баллончика, который он купил вместе с другом. Последний случай произошел в начале ноября: пятнадцатилетний парнишка из любящей многодетной семьи решил подышать газом в своей комнате после «отбоя», а через некоторое время мама обнаружила его лежащим на полу. Врачи, приехавшие на вызов, смогли только констатировать смерть мальчика. Похожая ситуация наблюдается и в соседних областях. Депутаты уверены: запрет на продажу газовых зажигалок и баллончиков никак не нарушит права детей и подростков, ведь они им попросту не нужны ни в школе, ни дома, ни на улице, а простой игрушкой для несовершеннолетнего источник огня и токсичного газа быть не должен. Предложение ковровские депутаты решили направить депутату Государственной Думы Игорю Игошину.

Кстати, это не первая запретительная инициатива народных избранников Коврова. В 2016 году они предложили ужесточить правила продажи алкоголя, запретив продавать его после 21:00, а не после 23:00, как было раньше. Тогда их поддержали областные коллеги и закон приняли.