Коньяк за 600 и вино за 200 — Владимирстат посчитал, почем нам праздновать Новый год

Новый 2019-й год свиньи уже совсем близко. Но ночь 31 декабря - это не только “Ирония судьбы”, обращение президента и праздничный стол, украшенный разными напитками и новогодними блюдами, но и подготовка этих самых блюд. Владимирстат ежегодно подсчитывает, во сколько же обойдется новогодний стол на этот раз. Согласно их статистике, вкусно поесть, да еще и так, чтобы ничего не упустить, в этом году обойдется дороже, чем раньше - 6259 рублей на семью. В 2017 было 6153 рублей.

Для начала нужно определиться с праздничным набором. По мнению Владимирстата, нам понадобятся следующие продукты и блюда:

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Видимо, речь идет не об особо качественных продуктах. Трудно представить стол, на котором будет стоять газированная вода, а не любимая детьми “кола”, “фанта” или детское шампанское.

Алкоголь - отдельная тема. Коньяк за 600 рублей, вино за 240 и водка за 300 рублей. Так можно и отравиться. Любой, кто хоть раз пил, знает, что если ставить дешевый алкоголь на стол, то на утро - не сдобровать. Например, коньяки стоимостью ниже 700 рублей на сайтах с рейтингами имеют самые ужасные отзывы с реальными, где-то даже суровыми человеческими историями.

Какой новый год без тарелок с нарезками и рыбных деликатесов. На это, по мнению Владимирстата, на четырех человек придется потратить около 2800 рублей - самая дорогая часть стола.

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На эти деньги и правда можно собрать красивый стол, вот только хороших рыбных консервов на 100 рублей купить проблематично. Зато с ценой на икру даже перебор, во Владимире самая дешевая баночка - от 180 рублей.

Стоимость популярных салатов по сравнению с прошлым годом почти не увеличилась. Но в России любят делать оливье столько, чтобы хватило едва ли не на все праздники, поэтому потратить придется побольше 300 рублей.

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Самая интересная часть - новогодние подарки. Каждый дарит то, что ему нравится, или то, что просят. Владимирстат рассчитывал стоимость самых популярных подарков.

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Если кому то дарить коньяк, то за 1300 рублей, самим же можно попить и в два раза дешевле. Тушь для ресниц - сомнительный подарок. За 500 рублей можно приобрести хороший товар, но девушки не рекомендуют дарить тушь - с ней трудно угадать. Смартфон за 8600 рублей - неплохой телефон, сейчас можно найти и за 2000 рублей, но дольше двух лет он вряд ли прослужит. Да и книга за 300 рублей - только, чтобы почитать. Но для чтения давно у всех ридеры, а дарить принято альбомы или коллекционные издания, такого за 300 рублей не найти.

В любом случае, относиться к этим подсчетам всерьез и планировать свой стол исходя из этого - не стоит, к новому году цены все равно взлетят.