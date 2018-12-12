2018-12-14T09:02:24+03:00
Происшествия

Организаторов автобусного рейса, закончившегося гибелью 17 человек в Покрове, будут судить в Петушках

Закончено расследование дела о столкновении автобуса и поезда на переезде
Сергей МОРКОВКИН
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Фото с места ДТП в ПокровеФото с места ДТП в Покрове
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Более года длилось следствие в отношении двух организаторов автобусного рейса, закончившегося гибелью 17 мигрантов из Узбекистана на железнодорожном переезде в Покрове Владимирской области 6 октября прошлого года. 12 декабря Московская межрегиональная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала его в Петушинский районный суд. Организаторов автобусного рейса обвиняют по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Последствия столкновения поезда с автобусом во Владимирской области сняли на видео.

Напомним, смертельное ДТП в Покрове произошло в 3.30 6 октября 2017 года на железнодорожном переезде станции Покров. Автобус "Мерседес - Бенц" выехал на железнодорожный переезд и неожиданно там заглох. Часть пассажиров вышла из автобуса и стала толкать его, остальные, в том числе женщины и дети, спали в салоне. В этот момент в автобус врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород. Машинист видел автобус и применил экстренное торможение, но остановиться состав не успел. Автобус буквально разорвало пополам, погибли 17 человек.

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Почти сразу были задержаны организаторы рейса - они находились в том же автобусе, и оба не пострадали, так как были среди тех, кто вышел толкать автобус. Это граждане Казахстана Байдуллы Налтаев 1981 года рождения и Нургали Сарманов 1977 года рождения.

Нургали Сарманов

Нургали Сарманов

Расследование шло больше года, все это время организаторы перевозки находились под стражей. По версии следствия, организаторы возили мигрантов из России в Казахстан на не отвечавшем требованиям безопасности автобусе. Журналистам "КП" удалось выяснить, что за поездку организаторы рейса брали по 5 тысяч рублей с человека. Ехали мигранты со строительного объекта в Егорьевске (Московская область) домой в Узбекистан. Старый автобус ехал поздно ночью проселочными дорогами, объезжая посты ГИБДД.

Суд состоится в городе Петушки Владимирской области.

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Он ехал в автобусе вместе со всеми пассажирами

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ сообщает о задержании организатора рейса из Егорьевска в Узбекистан, трагически прервавшегося аварией на железнодорожном переезде под Покровом во Владимирской области. В автобусе погибло 17 человек, в том числе двое детей. Еще трое пассажиров, в том числе девочка 5 лет, находятся в больнице в тяжелом состоянии. (продолжение)

Автобус, попавший в страшное ДТП на станции Покров, объезжал посты ГАИ

В аварии погибли 17 человек, трое в больнице в тяжелом состоянии [видео]

Автобус с номерами Казахстана направлялся ночью из подмосковного Егорьевска в Узбекистан. Он вез на родину рабочих, которые отработали свою вахту на стройках.

- Мы ехали домой, некоторые были вместе с семьями, потому что незадолго до конца вахты их навещали жены с детьми. Все люди из разных городов, некоторые не знали друг друга, - рассказал один из уцелевших пассажиров автобуса. (продолжение)

В автобусе, попавшем в ДТП под Владимиром, узбеки-вахтовики с семьями возвращались домой

Этот транспорт они специально наняли, чтобы быстрее вернуться на родину [видео, трансляция]

Ночью около 3.30 6 октября на железнодорожном переезда на станции Покров произошло страшное ДТП: поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, столкнулся с заполненным людьми автобусом. (продолжение)

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