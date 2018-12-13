8 декабря Юрию Никитину — жителю деревни Лаврово Судогодского района — стало плохо. Он едва успел дотянуться до телефона, чтобы вызвать «скорую». Медики отвезли его в приемный покой Судогодской ЦРБ. Но, со слов внучки Карины, дежурный врач отказался принимать дедушку, ссылаясь на отсутствие мест в больнице.

- Последнее время дедушка стал чувствовать себя хуже и говорил: «Возраст все-таки у меня, ничего не поделаешь, 81 год». 15 декабря ему исполнится уже 82. Но все же он сам ходил, говорил, кушал. Папа мой - его сын - каждый день навещал, помогал, а мама готовила и передавала дедушке еду. Дом родителей стоит на одной улице с дедушкиным, - рассказывала Карина Никитина. - С мамой на той неделе как раз обсуждали, что нужно деда во Владимир положить, на обследование…

«Старый человек, сами понимаете»

Но не успели, дедушке стало плохо в субботу — 8 декабря, когда мама Карины уехала на работу во Владимир, а папа лежал в больнице. Проведать по просьбе родственников деда пришла соседка. В это время к Юрию уже ехала «скорая».

- Соседка не оставила его, поехала с ним в больницу. Встретили их со словами: «Старый человек, сами понимаете», а дежурный врач сказал: «У нас мест нет. И вообще, он у вас угасает. Ухаживайте, а если не можете, то в дом престарелых его...» В это время мой папа, который сам под капельницей лежал в этой больнице, еле спустился и просил врача положить его. Но безрезультатно. Врач написал справку: «Наблюдение по месту жительства», - говорила Карина, которая вместе с мамой ринулись из Владимира к деду.

Как рассказала девушка, на следующее утро — 9 декабря — дед еле говорил и не мог встать. Тело покрылось красными пятнами. В больнице потом пояснили — это сердечная недостаточность.

«Не хотим, чтобы было такое отношение»

- Медсестра, которая приехала к нам на вызов, была удивлена, как его могли не положить в больницу? Мы все — мама, брат и я — отправились с дедом. С нами уже говорили по-другому: может из-за смены, может из-за того, что соседка шум навела. Его осмотрел другой врач, сразу в реанимацию отвезли. Сейчас состояние дедушки стабильно тяжелое. И мы не хотим оставлять эту ситуацию просто так. Конечно, он старенький, но это же человек - дорогой и любимый нами! Если такое отношение к одному человеку, то, скорее всего, подобное отношение ко многим было или будет, - сказала Карина.

В департаменте здравоохранения Владимирской области об этом случае не знают и говорят, что нужно было не писать в соцсети (Карина в этот же день написала в социальной сети «Вконтакте» и поставила ссылки на группы департамента здравоохранения и Судогодской больницы), а сразу обращаться в департамент.

- Это их интерпретация. Нужно и мнение медиков учитывать, чтобы разобраться как было на самом деле. Не всегда пациенты и их родные корректно доносят информацию. Пусть девушка обратится к нам напрямую, изложит суть вопроса в письменном виде. Мы все рассмотрим и дадим ответ, - сказал пресс-секретарь департамента здравоохранения Андрей Трохин. - Вообще, в социальных сетях мы такие вопросы не рассматриваем. Только письменное обращение на имя директора департамента на электронную почту dz@avo.ru. Наш адрес г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 61. Когда нам отправят письмо, тогда будет проведена проверка.

Фото Карины Никитиной

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вчера врачи Судогодской больницы попросили Карину удалить пост, размещенный на ее странице и собравший почти 1000 просмотров, но девушка отказалась. Она говорит, что никакой клеветы на дежурного врача с ее стороны нет.

- Моего папу вызывал дежурный врач, который не принял дедушку, и говорил, чтобы я убрала со своей страницы опубликованную запись. Но удалять я ее не буду и молчать — тоже. Есть очевидные факты. Никакие угрозы также теперь меня не остановят. Никакой клеветы с моей стороны нет. Я собираюсь поехать к дежурному врачу, отказавшему деду. Задам вопрос: «Почему оставили моего дедушку? Почему не оказали помощь и не положили в больницу?»

Также Карина отправила официальное письмо в департамент здравоохранения.