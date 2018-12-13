2018-12-13T10:37:30+03:00
Общество

Владимирским учителям платят, сколько дворникам

С нового года зарплаты тем и другим повысят на 170 рублей
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В базе данных владимирской службы занятости сейчас 16 вакансий школьных учителей и 4 - преподавателей колледжей и лицеев. В том числе две вакансии в новой школе №49 в юго-западном районе - там нужен учитель начальных классов и учитель биологии. В школе №28 требуется учитель иностранного языка, в школе №5 - математик, есть вакансии учителей русского языка, географии, технологии, ОБЖ.

Не хватает во Владимире и дворников - на данный момент в базе данных службы занятости аж 33 вакансии, и 79 вакансий уборщиков помещений. Уборщики и дворники требуются в том числе и в школах, даже в той же самой школе №49.

Вы, наверно, уже удивляетесь - почему это «Комсомолка» валит в одну кучу вакансии учителей и дворников? Вроде и профессии, и требования к соискателям совсем разные.

А потому, дорогие читатели, что зарплаты, которые во Владимире предлагают учителям, дворникам и уборщикам, совершенно одинаковые - 11 тысяч 163 рубля. Да, несмотря на разные требования. Учитель обязательно должен иметь высшее образование, желательно - опыт работы. Для дворника достаточно 9 классов образования, а в графе «Требования» указано максимум «Дисциплинированность».

При советской власти была такая присказка: «Надо очень долго учиться, чтобы мало зарабатывать». Но тогда имелись в виду все-таки рабочие специальности, для которых требовалось максимум окончить ПТУ, а зарплата на заводе была выше, чем у школьных учителей после 5 лет института. Но чтобы дворники и учителя получали одинаковую зарплату - такого не было.

Конечно, заявленные 11 тысяч 163 рубля для учителя - это базовая ставка. Реально такую зарплату почти никто не получает. У выпускников пединститута первые три года есть надбавки молодых специалистов. Учителя получают всякие стимулирующие выплаты - за классное руководство, за проверку тетрадей, за заведование кабинетом. Мало кто работает на ставку - 18 часов, как правило, берут полторы. И после нескольких лет работы учитель получает сначала первую, а затем высшую категорию - это тоже прибавка к зарплате. Итого получается до 20-25 тысяч рублей. Но не у всех. Есть учителя, которые действительно получают, как дворники - 11 тысяч 163 рубля. Кстати, дворники тоже работают не по 8 часов и имеют возможность подрабатывать по совместительству.

А откуда же такая «кривая» сумма - почему не платить ровно 11 тысяч, чтобы не мучать бухгалтерию? А это официально установленная в России минимальная зарплата. Меньше, чем 11163 рубля, платить никому нельзя. Вот и берут учителей и уборщиц на «минималку».

Кстати, с 1 января 2019 года зарплата тех и других вырастет. 11 декабря Госдума приняла закон о повышении минимальной оплаты труда на 117 рублей. Теперь во Владимирской области «минималка» составит целых 11280 рублей!

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