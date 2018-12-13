Муромляне спасли собаку, застрявшую в трубе

Попавшую в беду дворняжку обнаружила жительница Мурома Елена Игонина-Пудова, возвращавшаяся вечером домой с работы в селе Панфилово под Муромом. Проходя мимо одного из домов, женщина услышала странный лай или вой, доносившийся словно из-под земли. Прислушавшись, она поняла, что звуки доносятся из трубы, закопанной в землю, но в которую был вход с двух сторон.

- Лай мне показался странным, приглушенным, и собаки нигде не видно. Я сама зоозащитница, поэтому часто обращаю внимание на подобные ситуации. Прошла вокруг, по звуку поняла, что лай доносится из трубы, закопанной в землю. Спустилась туда, заглянула, но в темноте ничего не было видно. Пришлось сходить за фонарем и вернуться, тогда и разглядела собаку, оказалась очень далеко от выхода, где то два с половиной метра, - вспоминает женщина. - Она не смогла выбраться, потому что застряла очень плотно в месте соединения труб разного диаметра, а под ней была набившаяся земля.

Вместе с добровольными помощниками Елена два часа пыталась вызволить беднягу из ловушки, но не сумела. Как выяснилось, собака просидела в трубе на холоде без еды и воды не меньше трое суток: столько времени сельчане слушали полузадушенный лай, многие даже пытались достать, но безуспешно. Понимая, что своими силами им не справиться, женщина вместе с мамой обратилась к спасателям.

- Нам повезло, диспетчер передала информацию своему руководству, которое согласилось помочь нам в организации операции по спасению. Спасатели сначала пытались раскопать землю, но она промерзла, полтора часа работы ломом не особо увенчались успехом. Тогда вызвали спецтехнику для раскопки трубы, которая залегала достаточно глубоко, потом специальной пилой сделали небольшое окно и осторожно выпиливали до того места, откуда могли достать собаку руками. Тянули ее, как репку, застряла она очень плотно, - рассказывает Елена Игонина-Пудова

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Вытащенная собака дрожала от пережитого стресса, но в основном не пострадала. Идти к своим спасателям она отказалась, но смогла привести их к своему дома: оказалось, собачка охраняет местную промзону.

- Мы навещали ее, с ней все хорошо сейчас. Но если бы не помощь поисково-спасательному отряду округа Муром – Олегу Киселеву, Максиму Антипову, Дмитрию Филатову и их руководству, ничего бы этого не было! Спасибо им огромное! – говорит муромлянка.

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