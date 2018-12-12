2018-12-13T10:14:00+03:00
Происшествия

Во Владимире вода провоняла химией

Кто сбросил химикаты в Нерль - ищет природоохранная прокуратура
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Вечером 11 декабря жители восточного района Владимира обратили внимание на странный запах от воды из-под крана. Кому-то показалось, что она пахнет бензином, кому-то - мазутом, а кто-то и вовсе уловил запах нечистот.

Оказалось, проблема в воде, поступающей с нерлинского водозабора. Вечером 11 декабря какой-то злодей сбросил в Нерль химикаты неизвестного происхождения. Испорченная вода попала через нерлинский водозабор в водопровод Фрунзенского и Октябрьского районов города.

Представители МУП "Владимирводоканал" успокаивают жителей: вода безопасна. Главное ее прокипятить.

- Есть реагенты, которые очищают воду, - объясняет пресс-секретарь МУП "Владимирводоканал" Иван Лютков. - В настоящее время вода, подаваемая потребителям, имеет качество, соответствующее СанПину. Каждый час проводятся лабораторные проверки.

Что за "химия" попала в Нерль, ни во Владимирводоканале, ни в природоохранной прокуратуре пока сказать не могут. Сейчас ясно лишь то, что это "органика". Кто испортил воду во Владимире, предстоит узнать специалистам. Вероятнее всего, в реку попали отходы с одного из фермерских хозяйств либо в Суздальском районе, либо в Ивановской области. Обещают, что к вечеру вода вновь станет чистой.

- Ночью мы забрали испорченную воду, сейчас вода поставляется нормальная, - уверяет Иван Лютков. - Единственное, в сетях осталась испорченная вода, ее нужно слить. Надеемся, к вечеру ситуация стабилизируется.

Пока же жители города выстраиваются в очереди к автоматам с чистой водой.

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