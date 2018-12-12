Владимирская компания применяет американские технологии в дорожной отрасли

История ООО «КЛТ» началась в 2001 году с выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Помимо этого, сотрудники предприятия применяли свои знания и умения по содержанию искусственных сооружений на федеральных автомобильных дорогах.

Впоследствии, с 2005 года, стали профессионально заниматься ремонтами искусственных сооружений: мостов, путепроводов, водопропускных труб на федеральных автомобильных дорогах. По этим видам работ ООО «КЛТ» до сих пор рекомендуют довольные заказчики. Но визитной карточкой предприятия стало совершенно другое направление.

Нанести разметку, а потом…смыть

В 2012 году, вместо привычного нанесения дорожной разметки, здесь стали применять совершенно новую для России технологию американского происхождения - водоструйную демаркировку горизонтальной дорожной разметки, то есть ее удаление.

- Первый раз об этой технологии я услышал, в 2003 году. Я тогда работал в Управлении инноваций Росавтодора. Мы составляли справочник перспективных технологий, - рассказывает Дмитрий Владимирович Вихарев, генеральный директор ООО «КЛТ» . - Постоянно требуется обновление сотни километров дорожной разметки. Обычно, свежую разметку наносят на старые, не полностью изношенные полосы. В результате, с годами ее толщина увеличивается и начинает превышать максимально допустимое ГОСТом значение – 6 мм. На этом этапе встает вопрос о полном удалении старой разметки и нанесением новой. Вместо губительного для дорожного полотна срезания фрезой, мы предложили воспользоваться американским опытом. Специальная машина смывает разметку водой под сверхвысоким давлением. Мы приобрели эту машину, и, как выяснилось, не зря. Техника, кстати, вся базируется у нас в Камешковском районе.

Впервые водоструйную технологию по демаркированию (удалению) старой дорожной разметки компания ООО «КЛТ» успешно опробовала в городе Лакинске. На сегодняшний день география выполнения этих работ вышла далеко за пределы Владимирской области. Самой южной точкой выполнения работ стал город Сочи, где организация удаляла символику, нанесенную к Олимпийским играм 2014 года. А самой северной точкой страны, где владимирцы применили бережную технологию, стал г. Северодвинск, в котором находится база ремонта подводных лодок. Организация демаркировала (удаляла) старую разметку на подъезде к этому городу в связи с внесенными изменениями в организацию дорожного движения.

Дмитрий Вихарев

Применяют данную технологию в самых разных ситуациях, например, когда необходимо привести высоту разметки к нормативным требованиям – до 6 мм, или если надо удалить временную разметку после окончания ремонта или иных мероприятий на дороге, таких как перенос разметки в поперечном направлении на 70-80 см, для предотвращения развития колейности.

Заказчиками компании сегодня являются балансодержатели дорог, стоянок, площадок с твердым покрытием. В качестве основных потребителей уникальной услуги выступают государственные структуры: муниципалитеты, департамент транспорта региона.

- Мы рады, что наши услуги востребованы, на всю страну. Таких машин для смыва разметки водой – всего две. У нас и еще в одной компании из Санкт-Петербурга. Мы, кстати, наносим разметку, в том числе и спрей-пластиком. Это средний вариант по долговечности между краской и термопластиком. Используем технологии лазерного повторения дорожной разметки LIS, что повышает точность повторения старой, - поделился с нами генеральный директор ООО «КЛТ».

Защищает мост и водителей

Компанией также разработана и успешно применяется технология поверхностной гидроизоляции мостов. Она решает сразу несколько задач. Безусловно, обеспечивается гидроизоляция моста. Еще цветное шероховатое покрытие увеличивает коэффициент сцепления колес автомобиля с покрытием моста. А это очень актуально на территории России осенью и зимой при резком похолодании. Косвенно решается и вопрос безопасности водителей – внимание автомобилистов повышается за счет выделения цветом.

Кроме того, сотрудники ООО «КЛТ» владеют технологией гильзования водопропускных труб пластиковыми трубами.

Как убрать грязь с дорог?

Чтобы снег и лед под ногами не превращался в темное месиво, мечтают все: и пешеходы, и автомобилисты. Эта беда преследует россиян повсеместно, ведь песко-соляная смесь неизбежно превращается в грязь. Как можно решить эту проблему, знает генеральный директор ООО «КЛТ». Дмитрий Владимирович утверждает, что вместо стандартной смеси на дорогах и тротуарах надо использовать только увлажненные чистые соли и солевые растворы - без песка.

- Тогда на дорогах не будет «коричневой грязи», и из-под колес не будут лететь мелкие камешки и песок. Но данная технология требует значительных первоначальных вложений. Надо произвести бурение скважины на солевой раствор глубиной порядка одного километра и создать наземную инфраструктуру хранения, смешения и транспортировки. Кстати, сама технология идентична бурению нефтяных скважин, - пояснил Дмитрий Владимирович.

Этот проект нельзя назвать мечтой, считает Вихарев. Просто он всегда замечает новое, старается улучшить и внедрить перспективные технологии, предварительно просчитав экономические перспективы. Широта его взглядов передалась по наследству.

- Когда я получил водительское удостоверение, научился управлять автомобилем, отец начал меня брать с собой на дороги. Поскольку география работ была широкой, то и ездить приходилось много. Мне это нравилось.

Кандидат физико-математических работ, папа Дмитрия, Владимир Дмитриевич Вихарев, показал настоящую жизнь парню, без прикрас и беловоротничковых сентиментальностей. Доверил руководить своей компанией. А главное - зажег стремлением всегда идти своей дорогой.

КОНКРЕТНО

Преимущества использования водоструйной демаркировки горизонтальной дорожной разметки (сравнительный анализ)

Стоимость срезки асфальта фрезой ~200 р/м2 + стоимость восстановления срезанного асфальта (ямочный ремонт) ~1000р/м2 = 1200р/м2 *коэффициент захватки 1,5 = 1800 р/м2. Из недостатков - сокращение срока службы фрезерованного участка.

Демаркировка водой ~1000 р/м2 при высоте 3мм, следующие 3мм +500 р/м2, следующие 3мм +300 р/м2. Итого при высоте разметки 9 мм стоимость составит 1800 р/м2, но при этом покрытие не будет повреждено.

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