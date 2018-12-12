Вывозить владимирский мусор будет «варяг»?

С 1 января 2019 года Владимирскую область ждет грандиозная мусорная реформа. Во-первых, по-новому будет рассчитываться тариф на вывоз мусора - он составит 118 рублей с человека. Старая система - оплата с квадратного метра - отменяется. На сколько реально подорожает вывоз мусора - сказать сложно, так как точно неизвестно, сколько мы платим сейчас. Но очевидно, что выгадают одинокие люди, которые живут в больших квартирах, а проиграют большие семьи.

Во-вторых, должна заработать территориальная схема сбора отходов. Откуда-то за оставшиеся до нового года 3 недели должны появиться мусоросортировочные заводы, и единый мусорный оператор это должен будет обеспечить. И, в-третьих, должны быть заключены договоры оператора с мусоровывозящими компаниями, иначе мусор с 1 января просто некому будет вывозить. И, наконец, должен появиться новый мусорный полигон, потому что существующих не хватает, они выработали свой ресурс и вот-вот могут быть закрыты (кроме Марьинки, но к ней свои претензии).

Обо всем этом в эфире радио «Комсомольская правда-Владимир» (104,3FM) ведущий Роман Немов поговорил с Андреем Глухоедовым, генеральным директором компании «Владэкотехпром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В каникулы Владимир зарастет мусором?

Основное опасение всех владимирцев - не окажется ли город в ситуации, когда с 1 января некому будет вывозить мусор. Ведь договоры у регионального оператора с мусоровывозящими компаниями не заключены.

- Мы делаем все, чтобы избежать этого коллапса, - рассказал Андрей Глухоедов. - 7 декабря мы объявили конкурс, которого от нас требуют законодательные нормы, на заключение договоров с транспортировщиками ТКО (тведых коммунальных отходов - редю). То есть в последнюю декаду декабря мы будем понимать, кто будет заниматься оказанием данной услуги. Понятно, что время ограничено, но мы этот вопрос решил до нового года, чтобы не было коллапса.

Но пока компании по вывозу мусора не спешать заявляться на конкурс - их не очень-то устраивают условия, и прежде всего, цены на их услуги. Они пытаются выставить свои требования.

- Вы уходите в переговорный процесс, а мы действуем в рамках закона, который велит нам объявить конкурс, - объясняет Андрей Глухоедов. - Я не исключаю, что заявится какой-то внешний претендент, не обязательно наш владимирский перевозчик, конкурс открытый. Но переговоры ведутся, создана рабочая комиссия при областной администрации, разработана дорожная карта, чтобы население не думало, что работа куда-то там скатывается. Нет, работа ведется.

Но тариф повышаться в любом случае не будет. Он уже установлен департаментом цен и тарифом, он единый для всего населения и составляет 580 рублей за один кубический метр. В него уже включена транспортная составляющая, и изменить ее невозможно.

При этом в России есть примеры, когда в гораздо более низкую цену удается включить массу услуг. Например, в Ярославской области работает единый мусорный оператор - компания «Хартия». Там установлен тариф на вывоз мусора для населения в 84 рубля с человека. При этом компания за свой счет в городах устанавливает контейнеры по раздельному сбору отходов, за свой счет модернизирует мусорные полигоны и консервирует те полигоны, которые выходят из строя. Во Владимирской области более высокий тариф, который пока неизвестно, что включает.

Но хотя бы известно, как будет оплачиваться вывоз мусора по-новому. Во Владимире строка оплаты за вывоз мусора появится в квитанциях от ЕРИЦ - тех, которые сейчас приходят за воду и капремонт. Первые квитанции в новом формате придут уже в конце января.

Мусорить надо меньше!

- В Ярославской области все не так радужно, - возражает гендиректор «Владэкотехпрома». - Там местные мусороперевозчики с рынка ушли, компания «Хартия», можно считать, их выжила с рынка. Мы не исключает того, что у нас по результатам конкурса тоже придут внешние перевозчики, но это мы не регулируем. А 118 рублей с человека появились так. Есть единый тариф и есть норматив накопления мусора. Во Владимире, например, это 2,4 кубометра мусора в месяц для жителей многоквартирных домов. Из этого высчитывается общий объем мусора в год и вычисляется тариф.

Как может один человек за месяц накопить 2,4 кубометра мусора, многим непонятно, но такой уж норматив у нас установлен. Интересно и другое - если умножить 118 рублей в месяц на число жителей области, то получается, что за мусор население региона заплатит 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это внушительная сумма. Можно ли из этих денег выкроить некую сумму для строительства мусоросортировок и организации раздельного сбора мусора? Или деятельность мусорного оператора сведется к тому, чтобы поставить будки со шлагбаумами на въездах на полигоны и считать мусоровозы?

- Есть территориальная схема по обращению с отходами, это наше основание для работы. Там есть отрицательные моменты, она устарела, потому что разрабатывалась в 2016 году, мы уже направили письмо в департамент для ее корректировки с учетом локальных ситуаций в области. Так, в ней недостаточное число сортировочных баз. У нас уже есть инвесторы, которые готовы заниматься строительством сортировок. Пока норматив по сортировке - 15% всего мусора, его необходимо довести до 50%, - объясняет Андрей Глухоедов.

Не хватает и полигонов. Официально их девять, необходимо минимум 14. Но построить новый полигон - это вызвать взрыв народного возмушения там, где он будет строиться, где бы ни было это место - никто не хочет свалки под окнами.

- У нас нет задачи захоронить 95% мусора. Надо находить другие пути обращения с отходами, в частности, сортировка и вторичная переработка. Это проект работы уже на следующий год, - говорит Глухоедов.

Договоры с новыми перевозчиками будут заключены на два года, при этом область будет разделена на 10 частей, в каждой из которых будет работать свой перевозчик. Это, по идее, снизит расстояния, на которые придется перевозить мусор, а значит, и расходы мусоровывозящих компаний.

Кто избавит нас от московского мусора

В территориальной схеме обращения с отходами нет четкого определения того, можно ли завозить мусор во Владимирскую область из Московской. И его таки везут. Так почему бы региону не заработать на московском мусоре, если уж он неизбежен?

- Во Владимирской области есть полигон, который принимает московский мусор, но он частный. И отвечать за то, что сюда везут на частный полигон, мы не можем, в территориальный схеме он не заложен. Его законность обсуждать не могу, это не моя компетенция. Он, кстати, принадлежит той ярославской компании «Хартия», - объясняет Глухоедов.

И еще один момент - московские дачники. Они живут в области с апреля по октябрь и тоже мусорят. Как они будут оплачивать вывоз своего мусора.

- Они же где-то здесь живут. Значит, будем выставлять счета собственникам этих объектов, это будет такая локальная работа. Мы знаем эту проблему и по ней уже работаем. Будет вестись работа и по ликвидации несанкционированных свалок. Если кто-то - житель или чиновник - видит свалку более 1 кубометра, он сообщает региональному оператору. Оператор находит собственника земли и требует от него ликвидировать свалку. Если собственник этого не делает, то мы ликвидируем свалку своими силами и выставляем счет собственнику.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

О том, что в области должен заработать единый мусорный оператор, было известно с 1 января 2018 года. Почему же работа затянулась так, что на заключение договоров остаются считанные дни?

- Мы все верим в какие-то чудеса. А вдруг 1 января что-то случится,.. - ответил Андрей Глухоедов.