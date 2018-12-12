Мемориальную доску Солженицыну в Гусь-Хрустальном разбили через сутки после открытия

10 декабря на улице Калинина в Гусь-Хрустальном появилась мемориальная доска в честь столетия со дня рождения Александр Исаевич Солженицына. Русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года. 11 декабря по всей стране проходили мероприятия, посвященные столетию со дня рождения великого человека - для этого был даже выпущен специальный федеральный указ. Торжественно отмечали столетие Солженицына и в нашей области, тем более, что писатель после ссылки два года жил в Гусь-Хрустальном районе. В честь тех двух лет и была открыта мемориальная доска в Гусь-Хрустальном - на улице Калинина тогда располагался выставочный зал хрустального завода, который посещал Солженицын.

Доску торжественно открывали всем городом: выступали местные чиновники, писатели, ветераны. Была даже культурная программа с выступлениями местных творческих коллективов, на которую собралось посмотреть много горожан.

Не прошло и суток, как утром в день юбилея обнаружилось, что кто-то мемориальную доску разбил вдребезги.

Естественно, заявили в полицию.

- На место выехала оперативная группа, был зафиксирован факт повреждения мемориальной доски. На данный момент полиция устанавливает личности тех, кто мог это совершить, - заявили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Камер видеонаблюдения в том районе Гусь-Хрустального нет, свидетелей, видевших подозреваемых, тоже пока не обнаружилось. Так что шансов найти вандалов немного. Но и так очевидно, кто это - активисты типа «Я Солженицына не читал, но осуждаю», те, кто ненавидит писателя за якобы «клевету на СССР». Кстати, такие акты вандализма в последнее время не редкость по всей стране.