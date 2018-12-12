2018-12-11T17:24:59+03:00
Общество

Мемориальную доску Солженицыну в Гусь-Хрустальном разбили через сутки после открытия

Вандалов ищут
Артем Бендрик
Поделиться:
Фото: издание "Афиша", Гусь-ХрустальныйФото: издание "Афиша", Гусь-Хрустальный
Изменить размер текста:

10 декабря на улице Калинина в Гусь-Хрустальном появилась мемориальная доска в честь столетия со дня рождения Александр Исаевич Солженицына. Русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года. 11 декабря по всей стране проходили мероприятия, посвященные столетию со дня рождения великого человека - для этого был даже выпущен специальный федеральный указ. Торжественно отмечали столетие Солженицына и в нашей области, тем более, что писатель после ссылки два года жил в Гусь-Хрустальном районе. В честь тех двух лет и была открыта мемориальная доска в Гусь-Хрустальном - на улице Калинина тогда располагался выставочный зал хрустального завода, который посещал Солженицын.

Доску торжественно открывали всем городом: выступали местные чиновники, писатели, ветераны. Была даже культурная программа с выступлениями местных творческих коллективов, на которую собралось посмотреть много горожан.

Не прошло и суток, как утром в день юбилея обнаружилось, что кто-то мемориальную доску разбил вдребезги.

Естественно, заявили в полицию.

- На место выехала оперативная группа, был зафиксирован факт повреждения мемориальной доски. На данный момент полиция устанавливает личности тех, кто мог это совершить, - заявили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Камер видеонаблюдения в том районе Гусь-Хрустального нет, свидетелей, видевших подозреваемых, тоже пока не обнаружилось. Так что шансов найти вандалов немного. Но и так очевидно, кто это - активисты типа «Я Солженицына не читал, но осуждаю», те, кто ненавидит писателя за якобы «клевету на СССР». Кстати, такие акты вандализма в последнее время не редкость по всей стране.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Цивилев - "КП": Я только что от Агафьи Лыковой. Она чувствует себя нормально, мы зря так всполошились
Губернатор Кемеровской области, вместе с доктором слетавший к отшельнице и Героине повести Василия Пескова, на обратном пути дал интервью Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
Во Владимирской области расширяется производство лекарств
Владимир может стать самым красивым и узнаваемым городом России
Владимирцы увидят цифровые репродукции Моне, Гогена, Ренуара
Владимирская область сэкономила на губернаторской резиденции, двух вице-губернаторах и ненужных рейсов в Санкт-Петербург
Владимирская область получит федеральный грант в размере 331,8 миллиона рублей
В Муроме закрыли ларек с шаурмой
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение
Во Владимире выявили 11 незаконных рекламных конструкций
Популярный владимирский паблик привлекает посетителей фейком о «найденном мальчике»
«Т Плюс» подвела итоги работы в 2018 году во Владимирской области
Владимирский Следком раскрыл убийство 13-летней давности
Москвич сядет на 2 года за то, что использовал “фальшивку” в Суздальском районе
Во Владимирской области снова стало болеть больше малышей
В Гороховецком районе за продажу “самогонки” оштрафовали пенсионерку
Владимирцам расскажут, как правильно выбрать детский новогодний подарок
Суздальская прокуратура требует отремонтировать мосты
Юным добровольцам Владимирской области вручат волонтерские книжки
Суздаль вошел в тройку популярных городов для встречи нового года
Авария в Суздальском районе: трое пострадавших