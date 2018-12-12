Мемориальную доску Солженицыну в Гусь-Хрустальном разбили через сутки после открытия

10 декабря на улице Калинина в Гусь-Хрустальном появилась мемориальная доска в честь столетия со дня рождения Александр Исаевич Солженицына. Русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года. 11 декабря по всей стране проходили мероприятия, посвященные столетию со дня рождения великого человека - для этого был даже выпущен специальный федеральный указ. Торжественно отмечали столетие Солженицына и в нашей области, тем более, что писатель после ссылки два года жил в Гусь-Хрустальном районе. В честь тех двух лет и была открыта мемориальная доска в Гусь-Хрустальном - на улице Калинина тогда располагался выставочный зал хрустального завода, который посещал Солженицын.

Доску торжественно открывали всем городом: выступали местные чиновники, писатели, ветераны. Была даже культурная программа с выступлениями местных творческих коллективов, на которую собралось посмотреть много горожан.

Не прошло и суток, как утром в день юбилея обнаружилось, что кто-то мемориальную доску разбил вдребезги.

Естественно, заявили в полицию.

- На место выехала оперативная группа, был зафиксирован факт повреждения мемориальной доски. На данный момент полиция устанавливает личности тех, кто мог это совершить, - заявили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Камер видеонаблюдения в том районе Гусь-Хрустального нет, свидетелей, видевших подозреваемых, тоже пока не обнаружилось. Так что шансов найти вандалов немного. Но и так очевидно, кто это - активисты типа «Я Солженицына не читал, но осуждаю», те, кто ненавидит писателя за якобы «клевету на СССР». Кстати, такие акты вандализма в последнее время не редкость по всей стране.

По факту вандализма УМВД по Владимирской области возбуждено уголовное дело.

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В сентябре 1990 года в «Комсомолке» была напечатана статья Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию?». В ней он предсказал и распад Советской Империи, и раздрай национальных республик, и дальнейшие русские катастрофы. С публицистом Егором Холмогоровым мы поговорили о том, что сбылось из предсказанного писателем в 1990 году?

1. Солженицын требовал «развала Союза»?

- Никогда! Он всегда добивался эволюционного развития России, ставящего на первое место интересы русского народа. Еще в 1973 году он написал «Письмо вождям Советского Союза», в котором предложил пойти путем, который потом назовут китайским, - оставить в руках Политбюро власть, не играть ни в какую «демократию», но развернуть эту власть в интересах русского народа: отказаться от коммунизма, от колхозов, от проматывания народного добра на поддержку коммунистических режимов и революций по всему миру. (продолжение)

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ОТКАЗ РЕЙГАНУ

- 45 лет назад вашу семью выслали из СССР, вы оказались сначала в Швейцарии, потом в США, но в итоге вернулись. Русский человек везде чужой?

Ермолай:

- Люди на разной стадии по-разному ощущают корни. Мне повезло в жизни: была возможность учиться в разных странах, работать по всему миру. Это помогает понимать, что есть разные контексты. Но сегодня я бы сказал, что не хотелось бы мне жить, не ощущая точку притяжения.

Игнат:

- Согласен. Отец ощущал себя, в первую очередь, русским человеком, заботящимся о судьбах России. Но во многих его произведениях есть призывы к самосознанию и к самоограничению. И обращены они не только к русскому человеку, а к любому думающему человеку мира. (продолжение)