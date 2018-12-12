2018-12-13T10:14:00+03:00
Общество

Владимирцы задыхались от запаха странного газа

На едкую вонь пожаловались жители Юго-Западного района
Ирина Мальцева
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..Фото: Вероника ПАНИНА
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Химический запах наполнил владимирский улицы днем 10 декабря. На невозможность дышать жаловались жители улиц Фатьянова, Сперанского, 2-й и 3-й Кольцевой и Парижской Коммуны. Владимирцы сообщали о запахе химии, горелых покрышек и йода.

- Я вышла на балкон собрать белье и ужаснулась – сильно пахло химией. У ребенка в школе на соседней улице по громкой связи потребовали от учителей закрыть окна и не выпускать детей. Запах чувствовался до вечера и на следующее утро тоже был, казалось, что пахнет йодом, немного больничный запах, - рассказывает жительница микрорайона 8-ЮЗ Марина Алексеева.

По словам горожан, неприятные ароматы в последнее время появляются два-три раза в неделю, чаще всего пахнет именно днем. Владимирцы уверены, что причина неприятных ароматов – в производстве, которой расположено в Яме, а появляется запах, когда ветер дует в сторону города.

Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области» вместе со специалистами регионального управления Роспотребнадзора и главным экологом города Сергеем Сухопаровым в понедельник выезжали в Юго-Западный район. Они взяли около двадцати проб воздуха в жилых зонах, в средней школе №9, сотрудники которой первыми пожаловались на сильный неприятный запах, и гимназии №23. Однако все пробы соответствовали нормам, а причина неприятного запаха так и не установлена.

ОФИЦИАЛЬНО

- Мы проверяли воздух практически на все примеси – содержание мышьяка, хлора, аммиака, но ничего не обнаружили. Вероятно, был какой-то внешний выброс, который продержался около двадцати минут. Сказать точно, что произошло, сейчас невозможно. Все описывают запах по-разному, например, с школе №9 чувствовали медицинский запах, похожий на запах йода, в гимназии говорили о едком химическом запахе, от которого першило в горле, как будто горела проводка или пластик. К счастью, никто не пострадал, - рассказал главный эколог Владимира Сергей Сухопаров. - Возможно, был какой-то выброс на производстве, связанный, например, с проверкой газового оборудования, но пока эта версия не подтвердилась. Другое предположение связано с тем, что частники жгли что-то, но без лабораторных анализов сказать точно не получится. В любом случае мы держим ситуацию под контролем, сотрудники лаборатории готовы выехать немедленно при необходимости.

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