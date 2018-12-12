Мэрия Владимира обещает штрафовать ТСЖ за плохо убранные дворы

Администрация города Владимира сообщила о проведенных проверках качества уборки снега. Только за прошедшую неделю "ЦУГД" вывез из города 12 тонн снега. Однако, когда городские власти во главе с сити-менеджером Андреем Шохиным проверили качество уборки улиц, выяснилось, что дороги-то чистят нормально, а вот снежные отвалы, которые образуются вдоль обочин после расчистки проезжей части, а также «снежную кашу» после обработки дорог пескосоляной смесью, убирают плохо. В результате основные владимирские трассы уже сузились почти на метр за счет заваленных сугробами обочин.

Одновременно местные власти проверили и владимирские дворы. Выяснилось, что кое-где управляющие компании и ТСЖ, которые отвечают за уборку внутридворовых территорий, за этим делом не следят, и дворы завалены снегом.

Владимирская мэрия сообщает, что ТСЖ, ЖСК и ТСН, плохо убирающие дворы, будут оштрафованы. Вместе с тем, пресс-служба мэрии напоминает, что в ЦУГД работает "горячая линия" по приему заявок и жалоб на уборку снега и наледи, куда можно жаловаться на качество очисти улиц и дворов.

КОНКРЕТНО

Куда жаловаться на плохую уборку снега

Горячая линия ЦУГД: (4922) 47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8 960 721-49-49 (круглосуточно). Также о плохо убранных дворах теперь можно сообщить в Единую дежурно-диспетческую службу по телефонам 05 и 53-11-48 (ежедневно и круглосуточно).