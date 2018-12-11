2018-12-11T14:43:10+03:00
Происшествия

На бывшего вице-губернатора Елену Мазанько завели еще одно уголовное дело

Ее обвиняют в превышении полномочий
Алексей СУХОВ
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Елена Мазанько.Елена Мазанько.Фото: Алексей СУХОВ
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УФСБ России по Владимирской области сообщает о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Елены Мазанько. Ее обвиняют в "превышении должностных полномочий, совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства".

По версии следствия, Мазанько неоднократно оказывала содействие предпринимателям Кемеровской области в заключении контрактов на выполнение работ для нужд администрации Владимирской области. Так, в 2014 году она предложила своим знакомым выполнить капремонт зала совещаний "белого дома" и здания департамента здравоохранения. На эти цели выделено 55 и 31 миллион рублей соответственно. Мазанько помогла предпринимателям выиграть аукционы. За это чиновник надеялась получить в дальнейшем взятку.

Подчиненные вице-губернатора получили приказ оказывать предпринимателям из Кемерово всяческую поддержку, предоставить необходимую информацию, помочь с подготовкой соответствующей документации, обеспечить победу их организациям в конкурсе и заключить государственный контракт. Предварительно ущерб администрации области оценивается в сумму более 7 млн рублей.

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