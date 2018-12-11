2018-12-10T18:32:11+03:00
Общество

Владимирским троллейбусам выделили на 20% меньше денег

В мэрии говорят, что «Владимирпассажиртрансу» хватит и 60 миллионов на год
Алексей СУХОВ
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..Фото: Администрация города Владимира
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Уже много лет предприятие, отвечающее за все городские троллейбусы, считается убыточным. Городским властям ежегодно приходилось оплачивать долги «Владимирпассажиртранса» за электричество и прочие расходы. Называлось это дотациями за социальную нагрузку и означало для бюджета десятки миллионов рублей в год.

Так, в 2018 году предприятию выдали 75 миллионов рублей на покрытие убытков. Но на 2019 год запланировано на 15 миллионов рублей меньше. Что вдруг произошло? Предприятие стало прибыльным?

- Во-первых, мы не скрываем, что бюджет на следующий год крайне напряженный, - сказал Александр Карпилович, официальный представитель администрации города Владимира. - Поэтому мы вынуждены сокращать все возможные расходы.

Это действительно так. Так, в бюджете на 2019 году депутаты владимирского горсовета не нашли пока денег на реконструкцию парка «Добросельский» и строительство дорог (кроме дороги, которая свяжет улицы Чапаева и Сперанского). Так что не удивительно, что и троллейбусам перепадет меньше. Но в мэрии говорят, что это никак не скажется на деятельности «Владимирпассажиртранса».

- Предприятие еще несколько лет назад стал работать в рамках антикризисной программы. И сейчас, наконец, начало сводить концы с концами, - сказал Александр Карпилович. - Предприятие больше не является убыточным.

Основную прибыль приносят переданные троллейбусному предприятию автобусные маршруты, прежде всего, бывший «бигановский» автобус №24. Но даже с учетом этого пока «Владимирпассажиртранс» работает в ноль. По предварительным прогнозам, в 2018 году выручка компании составит почти 480 миллионов рублей. Роста доходов в ближайшие годы не планируется. А расходы - запросто, мы же не знаем, как будут расти цены на ГСМ и электричество.

- Если вдруг у предприятия возникнут новые объективные расходы, депутаты горсовета обязательно обсудят, как помочь ему, - сказал Александр Карпилович. - Но пока мы считаем, что выделенных средств вполне хватит.

Хотя бы точно ясно, что троллейбусы во Владимире сохранятся.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новогодний троллейбус вновь поедет по Владимиру

Последние три года у областного центра есть традиция — в январские праздники по городу колесит новогодний троллейбус. Это украшенная новогодней символикой машина, которой управляет водитель, переодевшийся в костюм деда Мороза, а пассажиров в ней обилечивает кондуктор-Снегурочка.

- Новогодний троллейбус появится и в этом году, - сказали в мэрии. - В начале 20-х чисел декабря он выйдет на маршрут. И будет работать вплоть до окончания новогодних праздников.

В прошлые годы новогодний троллейбус ездил на маршруте №8. Скорее всего, в этом году будет так же.

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