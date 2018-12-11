У «белого дома» поставили живую елку за 360 тысяч рублей

8 декабря во Владимир привезли 20-метровую живую ель, которую поставили на площади перед зданием областной администрации. Для установки лесной красавицы вызывали... бригаду Дедов Морозов! Губернатор Владимир Сипягин сам встретил главный символ нового 2019 года.

Дерево украсят уже на этой неделе. Простоит елка, если все будет в порядке, до конца января.

Пушистой елочке, которая выросла в поселке Мелехово Ковровского района, - 45 лет. Такой подарок жителям Владимирской области сделал Ковровский филиал государственного автономного учреждения «Владимирский лесхоз». Доставка, установка и украшение елки обошлось в 360 тысяч рублей — деньги выделили из бюджета области.

До этого у «белого дома» последние 15 лет ставили только искусственные ели — не такие пышные, но смотрелись тоже ничего. И вот администрация области все-таки решила, что живая лучше и дешевле.

- Искусственную елку, которая стояла с 2006 года, списали еще в 2015 году. После этого новую искусственную елку высотой 12 метров два года подряд брали в аренду. Но многим горожанам не нравилось, как она выглядит, - объяснили в пресс-службе администрации Владимирской области.

Да и затраты на живую ель ниже. Так, списанную в 2015 году елку покупали за 1,4 миллиона рублей. В дальнейшем само ее украшение было весьма обременительным для бюджета — в 2013 году на нее потратили 400 тысяч рублей, в 2014-м – 737 тысяч рублей, а в 2015 году, когда обновляли гирлянды и игрушки, – вообще 2 миллиона 330 тысяч рублей.

В 2016 году на аренду и украшение новогодней елки областная администрация потратила 1,6 миллионов рублей, в 2017 году – 586 тысяч рублей. А сейчас на 226 тысяч меньше.

Конечно, не все изменяется деньгами. «Елочку жалко, 45 лет росла и срубили!» - скажут многие. Но экологи считают, что рубка специально выращенной в питомнике ели приносит гораздо меньше ущерба природе, чем изготовление, а потом утилизация пластиковой.