2018-12-10T18:29:04+03:00
Общество

У «белого дома» поставили живую елку за 360 тысяч рублей

На этой неделе ее должны украсить
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:

8 декабря во Владимир привезли 20-метровую живую ель, которую поставили на площади перед зданием областной администрации. Для установки лесной красавицы вызывали... бригаду Дедов Морозов! Губернатор Владимир Сипягин сам встретил главный символ нового 2019 года.

Дерево украсят уже на этой неделе. Простоит елка, если все будет в порядке, до конца января.

Пушистой елочке, которая выросла в поселке Мелехово Ковровского района, - 45 лет. Такой подарок жителям Владимирской области сделал Ковровский филиал государственного автономного учреждения «Владимирский лесхоз». Доставка, установка и украшение елки обошлось в 360 тысяч рублей — деньги выделили из бюджета области.

До этого у «белого дома» последние 15 лет ставили только искусственные ели — не такие пышные, но смотрелись тоже ничего. И вот администрация области все-таки решила, что живая лучше и дешевле.

- Искусственную елку, которая стояла с 2006 года, списали еще в 2015 году. После этого новую искусственную елку высотой 12 метров два года подряд брали в аренду. Но многим горожанам не нравилось, как она выглядит, - объяснили в пресс-службе администрации Владимирской области.

Да и затраты на живую ель ниже. Так, списанную в 2015 году елку покупали за 1,4 миллиона рублей. В дальнейшем само ее украшение было весьма обременительным для бюджета — в 2013 году на нее потратили 400 тысяч рублей, в 2014-м – 737 тысяч рублей, а в 2015 году, когда обновляли гирлянды и игрушки, – вообще 2 миллиона 330 тысяч рублей.

В 2016 году на аренду и украшение новогодней елки областная администрация потратила 1,6 миллионов рублей, в 2017 году – 586 тысяч рублей. А сейчас на 226 тысяч меньше.

Конечно, не все изменяется деньгами. «Елочку жалко, 45 лет росла и срубили!» - скажут многие. Но экологи считают, что рубка специально выращенной в питомнике ели приносит гораздо меньше ущерба природе, чем изготовление, а потом утилизация пластиковой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владислав Фронин: В ЦК о публикации не знали!
Накануне 100 летия Александра Солженицына бывший главный редактор «КП» , сегодня - главный редактор «Российской газеты», рассказал, как в 1990 году в «Комсомолке» тиражом 22 млн экземпляров смогла выйти брошюра «Как нам обустроить Россию»
Сергей Степашин: Разве Солженицын предатель Родины? Ведь он батареей командовал на фронте, боевые ордена заслужил
Это заявление экс-премьер России сделал в эфире Радио «Комсомольская правда» накануне 100-летия со дня рождения знаменитого русского писателя [видео]
Новости 24
У парка 850-летия девушка за рулем легковушки врезалась в дерево, а затем в стену
К новогодним каникулам въезд во Владимир и Вокзальную площадь должны украсить
В Струнино пропал дедушка, который нуждается в помощи медиков
В ЕСИА зарегистрировано более половины населения Владимира
Губернатор Владимирской области встретился с жителями Филипповского, где планировалось построить мусорный полигон
Во Владимире студентов приглашают на «Ночь перед экзаменом»
Светлана Мельникова вернулась во Владимиро-Суздальский музей-заповедник
30-летний меленковец вламывался в квартиры пенсионеров и воровал технику
В Муроме пассажир ограбил таксиста и пошел пешком
Экскурсионный маршрут, посвященный художникам Владимирской области, стал лучшим детским турпристическим продуктом страны
Ковровчанка будет представлять Владимирскую область на Кубке мира и чемпионате по самбо
Владимирцев приглашают на онлайн-встречу с Дарьей Донцовой