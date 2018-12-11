2018-12-12T08:51:42+03:00
Общество

Голодные лисы атакуют мусорные контейнеры

Биологи предупреждают - не вздумайте их кормить!
Валерия Рудометова
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..Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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Фото с лисой у мусорных баков выложили в выходные в популярный владимирский паблик. Все стали умиляться: «Ой, погладить бы», «Какая милая». В последний месяц во Владимире вообще все чаще стали замечать лисиц: и в Добром, в районе детской больницы, и в районе Химзавода. Как говорят зоологи, они идут в город за едой — побираться по мусорным контейнерам. Недавно лис видели на Содышке - они обходили лунки, которые сверлят рыбаки, в поисках рыбы.

Рыжую бестию можно встретить в любое время дня, поэтому родителям стоит предупредить своих детей, что лиса опасна. Ведь это не добрая сказка про лисичку-сестричку.

- Лисиц развелось очень много, особенно в лесных угодьях. Они напрямую, не боясь, заходят в населенные пункты. Недавно у нас в деревне, у соседей, утащили десять кур средь бела дня. Расправились с ними в ближайшей роще. Тянет их и к помойкам, дорогам — там они лакомятся сбитыми птицами и отбросами, - говорит специалист выставочного отдела ВСМЗ Денис Дуденков. - Удивляться лисам не стоит. Просто обходите их стороной. Не вздумайте подкармливать, вдруг тяпнет, а она окажется бешеной.

Специалист предупреждает: не в коем случае не гладьте животное, несмотря на ее красивую шерсть и мордочку, и не кормите. Да, она хочет есть, но лиса найдет пищу себе сама. Лучше подумайте о своем здоровье и здоровье домашних животных. Собаки и кошки могут запросто заразиться, если они не привиты, даже без контакта с лисой - на отходах у помойки может остаться слюна больного животного. Чтобы этого не произошло, сделайте бесплатную прививку от бешенства своему любимцу.

Бешенство во Владимирской области, увы, большая проблема. Так, в октябре бешеная собака напала на сторожа в Кольчугине. У собаки был контакт с бешеной лисицей, сторожа чудом спасли - он успел обратиться в больницу. По данным департамента ветеринарии Владимирской области, в 2018 году было зарегистрировано 27 случаев бешенства.

КОНКРЕТНО

Чтобы вашей собаке или кошке сделали бесплатную прививку от бешенства, нужно обратиться в районную станцию по борьбе с болезнями животных. Также можно обратиться в Центр ветеринарии Владимирской области (ул. Сакко и Ванцетти, 60, тел: 53-04-42).

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