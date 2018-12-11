Коррупция во Владимирской области снижается, но бюджетные деньги все равно пропадают

Вообще владимирские чиновники исключительно законопослушные. Начальник управления областной администрации по вопросам противодействия коррупции Игорь Лебедь рассказал, что за 11 месяцев его структурой было проверено более 4,5 тыс. справок о доходах, которые предоставили госслужащие. Из них только к 27 работникам различных городских или областных структур появились вопросы. Например, один из депутатов (при общем семейном доходе в 98 млн рублей) получил выплату - 127 тысяч рублей, положенные малоимущим... Деньги его заставили вернуть в областной бюджет.

Трое депутатов не сообщили о своих доходах в принципе. Депутат из Александровского района был лишён полномочий, из Петушинского - сам ушел с должности, насчет третьего ведется проверка.

- Для совершенствования и оптимизации проверок подаваемых деклараций о доходах в дальнейшем планируется это делать с помощью портала Госуслуги, что позволит усовершенствовать выявление нарушений антикоррупционного законодательства, - заявил Игорь Лебедь.

С госконтрактами в этом году все было более-менее чисто, никаких вам «золотых ершиков», прославивших Владимирскую область в плохом смысле 2 года назад. Проверено около 400 различных заключений, среди которых не было грубых нарушений. “Но даже небольшие нарушения в условиях контрактов обязательно устраняются,” - подчеркнул начальник управления.

Игорь ЛебедьФото: Артем Бендрик

Управление также наблюдало за деятельностью комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 43 муниципальных и 13 гражданских служащих были привлечены к ответственности за нарушение антикоррупционных законов.

Департамент социальной защиты тоже может похвастаться серьезными достижениями. В этом году они самостоятельно вскрыли 3 нарушения.

- В одном из них речь идет о хищении в Коврове бюджетных средств на сумму 688 тысяч рублей. В Муромском районе на 10 млн рублей. В Собинском районе пропали 237 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается по всем трем делам, - рассказал Игорь Лебедь.

Работа совместно с полицией, по словам Лебедя, дает свои плоды. Если в 2015 году по инициативе управления из администрации области было уволено шесть человек, то в текущем – только один. Также можно отметить положительную динамику количества учтенных коррупционных преступлений в регионе: в 2014 году – 279, в 2017 – 214, за 11 месяцев 2018 – 193.