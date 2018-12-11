2018-12-11T16:11:31+03:00
Общество

Коррупция во Владимирской области снижается, но бюджетные деньги все равно пропадают

За 4 года учтенных коррупционных преступлений в регионе стало на 30% меньше
Артем Бендрик
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Вообще владимирские чиновники исключительно законопослушные. Начальник управления областной администрации по вопросам противодействия коррупции Игорь Лебедь рассказал, что за 11 месяцев его структурой было проверено более 4,5 тыс. справок о доходах, которые предоставили госслужащие. Из них только к 27 работникам различных городских или областных структур появились вопросы. Например, один из депутатов (при общем семейном доходе в 98 млн рублей) получил выплату - 127 тысяч рублей, положенные малоимущим... Деньги его заставили вернуть в областной бюджет.

Трое депутатов не сообщили о своих доходах в принципе. Депутат из Александровского района был лишён полномочий, из Петушинского - сам ушел с должности, насчет третьего ведется проверка.

- Для совершенствования и оптимизации проверок подаваемых деклараций о доходах в дальнейшем планируется это делать с помощью портала Госуслуги, что позволит усовершенствовать выявление нарушений антикоррупционного законодательства, - заявил Игорь Лебедь.

С госконтрактами в этом году все было более-менее чисто, никаких вам «золотых ершиков», прославивших Владимирскую область в плохом смысле 2 года назад. Проверено около 400 различных заключений, среди которых не было грубых нарушений. “Но даже небольшие нарушения в условиях контрактов обязательно устраняются,” - подчеркнул начальник управления.

Игорь Лебедь Фото: Артем Бендрик

Игорь ЛебедьФото: Артем Бендрик

Управление также наблюдало за деятельностью комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 43 муниципальных и 13 гражданских служащих были привлечены к ответственности за нарушение антикоррупционных законов.

Департамент социальной защиты тоже может похвастаться серьезными достижениями. В этом году они самостоятельно вскрыли 3 нарушения.

- В одном из них речь идет о хищении в Коврове бюджетных средств на сумму 688 тысяч рублей. В Муромском районе на 10 млн рублей. В Собинском районе пропали 237 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается по всем трем делам, - рассказал Игорь Лебедь.

Работа совместно с полицией, по словам Лебедя, дает свои плоды. Если в 2015 году по инициативе управления из администрации области было уволено шесть человек, то в текущем – только один. Также можно отметить положительную динамику количества учтенных коррупционных преступлений в регионе: в 2014 году – 279, в 2017 – 214, за 11 месяцев 2018 – 193.

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