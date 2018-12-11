Один век Александра Исаевича

Во Владимирской области Александр Солженинцын провел всего два года - отбыв свой лагерный срок и ссылку в Казахстане, он поселился в деревне Мильцево Гусь-Хрустального района, устроившись в школу учителем математики. Но эти два года в каком-то смысле дали старт ему как писателю : первые произведения, в том числе «Один день Ивана Денисовича», скорее всего, были задуманы здесь. Тут он и увидел сюжет знаменитого своего рассказа - «Матренин двор». Буквально записал все с натуры.

СТАНЦИЯ «ТОРФОПРОДУКТ»

«Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад - просто в Россию, - напишет он три года спустя. - Ни в одной точке ее никто меня не ждал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять. Сперва и разговаривать со мной не хотели. Потом все ж позвонили, поскрипели и отпечатали мне в приказе: «Торфопродукт». Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое! Но есть за полотном железной дороги деревня Тальново...»

«Матренин двор» основан на реальной жизни и смерти тогдашней квартирной хозяйки Солженицына Матрены Тимофеевны Захаровой. Изменены лишь ее отчество - на «Васильевна», и фамилия - на «Григорьева». А деревня в рассказе из Мильцево стала «Тальново». В рассказе говорится, что «Дом Матрены стоял с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону. Строено было на большую семью, а жила теперь одинокая женщина лет шестидесяти. И по глазам ее замутненным можно было видеть, что болезнь измотала ее».

Матрена Захарова

УБОГАЯ ИЛИ БОЖЬЯ?

Не только в болезни дело, по-настоящему измотала Матрену несчастная, непосильная жизнь. Замуж вышла еще до революции, детей у нее было шестеро и один за другим умирали все очень рано. Потом была какая-то воспитанница Кира. А муж Матрены не вернулся с войны. Чуя недалекую смерть, она объявила: отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избою, после смерти ее отдать в наследство Кире. Алчный отец Киры потребовал, чтоб Матрена отдала горницу сейчас же.

Почти на глазах Солженицына среди нищих крестьян разразилась трагедия – бессмысленная и беспощадная. Сруб этот разобрали и на двух огромных санях бревна трактором поволокли на новое место – через железнодорожный путь. С первыми санями трактор перевалил. Но трос лопнул, и вторые сани застряли. Налаживать трос меж трактором и санями понесло и Матрену. Налетели два сцепленных паровоза - троих расплющили. От Матрены не осталось ни ног, ни половины туловища, ни левой руки.

Одна женщина перекрестилась: «Ручку-то правую оставил ей Господь. Там будет Богу молиться...» Потом золовка Матрены часто вспоминала: и нечистоплотная она была и даже поросенка не держала - выкармливать почему-то не любила. И - глупая, помогала чужим людям бесплатно. Даже о сердечности и простоте Матрены она говорила с презрительным сожалением.

На могиле Матрены

Тут-то Солженицын и понимает самое главное: «Только тогда, из этих неодобрительных отзывов - выплыл передо мною образ Матрены, какой я не понимал ее, даже живя с нею бок о бок. В самом деле! Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни. Чужая сестрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, - она не скопила имущества к смерти. Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».

УЕХАЛ ПОД КОНВОЕМ, ВЕРНУЛСЯ - С ТРИУМФОМ

Только три года спустя, когда Солженицын снова работал в школе (но уже в рязанской) он изложил на бумаге и «Матренин двор» и повесть из жизни невинно осужденного «Один день Ивана Денисовича», открывшую перед ним путь к «Архипелагу ГУЛАГ» и мировой славе.

«Один день» напечатал культовый журнал «Новый мир» и Александр Исаевич сразу стал знаменитостью. Гонорар был равен двухлетнему школьному заработку - 1500 рублей. На кремлевском приеме 45-летнего автора представили Хрущеву, а в 1963 году и вовсе выдвинули на Ленинскую премию.

Но рассказ премию так и не получил, оттепель кончилась, за писателем началась слежка, затем выемка рукописей, запрет "Ракового корпуса"… В ответ он со скандалом требует отмены цензуры, дописывает "Архипелаг ГУЛАГ", печатает книги за границей. В 1969-м Солженицын исключен из Союза писателей, на следующий год – награжден Нобелевской премией. Еще через четыре года в сопровождении конвоя Солженицына отправляют в Германию. Казалось, что навсегда.

Александр Солженицын 1 сентября 1994 года в поселке Мезиновском

Через 20 лет Солженицын вернулся в Россию триумфатором. Его самолет приземлился во Владивостоке. И заживо объявленный пророком писатель отправился оттуда поездом в Москву. Путь со многими остановками занял целых 55 дней. По дороге Александр Солженицын собирал полные залы слушателей, которых лично знакомил со своим грандиозным планом «Как нам обустроить Россию».

Побывал он и на Владимирщине тоже. Встреча с читателями была организована в Областном дворце культуры, хотя сразу было понятно, что всех желающих он не вместит. Почему-то запомнилась мне в первых рядах наседавших на милицейский кордон моя школьная учительница литературы, правоверный член коммунистической партии...

СУЕТА ВОКРУГ ДВОРА

На родине Матрены в селе Мильцево к приезду Солженицына подыскали дом похожий на тот самый – из рассказа (подлинный не сохранился). И поставили его на месте Матренина двора. Солженицын в нем был, сказал, что похоже. Хотели музей писателя устроить, но уже через несколько дней воры утащили из него мебель, сняли с петель окна и дверь.

История с ненастоящими «матрениными дворами» затянулась на 20 лет! Долгое время Матрениным двором условно считался дом, стоявший в Мезиновском (в этот поселок, собственно, и волокли сруб через железную дорогу). В нем жила племянница Матрены Любовь Гришина, но в ноябре 2012 года дом сгорел дотла. Говорили, что поджог...

В итоге в 2015 году новый Матренин двор решили построить рядом с местной школой. Земля под ним муниципальная, ее было получить проще всего, да и строение под надзором будет целее. Нынешний «дом Матрены» - из крепкого «кругляка», с резными наличниками. Все окна в нем – только на фасаде, как и написал в рассказе Солженицын. Внутри – утварь и мебель середины ХХ века, собранные школьниками по дворам. Есть и подлинные вещи писателя - фотоаппарат «Зоркий» и учебник с физическими опытами. На стене – зеркало, как бы то самое, про которое сказано «тусклое зеркало, в которое совсем нельзя смотреться».

Макет матрениного двораФото: Катерина КАРПЕНКО

Есть в Мезиновском и памятник Александру Солженицыну. По словам вдовы писателя, приезжавшей на открытие, он ее поразил. Думала, что будет изображен «усредненный» русский классик – нечто среднее между Тургеневым и толстым. Но оказалось, что скульптору Александру Аполлонову удалось передать тревога, печаль, грусть и твердость, присущие Солженицыну.

Памятник железобетонный, под бронзу он только покрашен. Чтобы не спилили и не сдали на цветмет алкаши.