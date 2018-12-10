2018-12-11T10:15:50+03:00
Общество

Детский музейный центр возвращается в Палаты без мамонта

И ходят слухи о возвращении экс-директора ВСМЗ Светланы Мельниковой
Валерия Рудометова
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..Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Детский музейный центр (ДМЦ), деятельность которого «по техническим причинам» приостановили в апреле 2018-го, «приходит в себя». Не прошло и месяца после ухода генерального директора Игоря Конышева.

- В Детском центре развиваются множество увлекательных детским программ, рассчитанных на любой возраст. Они охватывают все музейные экспозиции и включают самые разные формы – от интерактивных уроков до молодежных вечеринок. С 28 ноября возобновила свою работу экспозиция «Русский дом». А с 29 ноября студия художественного и эстетического воспитания «Подсолнышек» пришла в обновленное помещение, где созданы современные условия для занятий с детьми, - рассказал зам. генерального директора по коммуникациям ВСМЗ Сергей Захарков.

Пока непонятной остается ситуация с Музеем природы — сотрудников с 1 декабря «раскидали» по другим отделам, даже была информация, что Музей хотят закрыть.

- Да, действительно, с 1 декабря в Музее природы прошла реструктуризация научных подразделений. Сотрудники переведены в другие отделы, но структурные преобразования никак не повлияли на работу Музея: он продолжает свою деятельность в прежнем режиме. В настоящее время здесь проходят выставки, экскурсии, мастер-классы, открыт прием заявок на новогодние мероприятия, - отметил Сергей Захарков.

Тем временем в Палатах заканчиваются запланированные работы по обновлению экспозиционных площадей. Но чучело мамонта, которое с почестями еще в мае вынесли из Палат в Исторический музей, на место не вернут.

- Все решения по перестановке экспозиций в Историческом музее будет принимать новый директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Также он определит дальнейшие планы по развитию «Палат», - сказал Сергей Захарков.

Министерство культуры пока не утвердило нового генерального директора ВСМЗ, который бы принимал такие решения. Напомним, что временно исполняет обязанности гендиректора Мария Родина — раньше она была замдиректора по науке.

На этой неделе стала появляться информация, что бывший директор ВСМЗ Светлана Мельникова, которая работала перед Игорем Конышевым, покидает директорский пост музея «Херсонес Таврический» и возвращается во Владимир. Именно Светлану Мельникову общественники хотят видеть главой Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Но сама она не подтверждает и не опровергает свое возвращение в наш музей.

- На данный момент я работаю директором музея «Херсонес Таврический» и без приказа министра давать какие-либо комментарии просто не имеет смысла, - рассказала Светлана Мельникова «Комсомолке» по телефону.

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