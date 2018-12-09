Праздник к нам приходит: что делать владимирским родителям, если на утренник в садике собирают деньги

Новый год к нам мчится, и в соцсетях владимирцы уже обсуждают, с кого и сколько собирают в детском саду на праздничные утренники. На подарки, застолье, приглашенных аниматоров... Кое у кого выходит кругленькая сумма.

- А вы не давайте, - советуют пользователи, у которых, скорее всего, нет детей.

Тем, у кого дети есть, очевидно: если не складываться, ребенок может остаться чужим на этом празднике жизни.

Но есть несколько ограничений

Во-первых, если в вашим детском саду воспитатели или заведующая сами собирают деньги на подарки, то вам стоит обратиться в управление образования города. Как сказал заместитель начальника управления по развитию системы образования Евгений Алексеенко, в детских садах руководству запрещено собирать деньги на любые подарки и мероприятия.

Занимается этим только родительский комитет без всякого участия сотрудников садика.

Во-вторых, не ленитесь поучаствовать в обсуждении, чтобы потом вас не ставили перед фактом. Мама троих детей Ирина рассказала, что на собрании родители сами утверждают сумму и оформляют документ, в котором каждый расписывается. Если кто-то не приходит на собрание, делает это потом.

- Конечно, подарки получают все дети. Нельзя оставить чужого ребенка, если его родители отказались складываться в связи с материальными трудностями. Чтобы не обижать его, все родители добавляют какую-то сумму на подарок такому ребенку. Средняя цена подарка — 500-600 рублей.

- Это много! Мы и по 200-300 рублей складывались, - добавляет другая мама, Полина. - У нас в группе были дети, которых воспитывала одна бабушка. Ей сложно было выделить сумму на подарок. Но она не могла допустить, чтобы всем сладости раздали, а ее внуку нет. Поэтому бабушка сама собирала сладкий кулечек. Да, он отличался от других. Но ребенку все равно было приятно. Если совсем все плохо, то разговариваем с другими родителями, поднимаем вопрос: как не обделить другого ребенка? Никогда другие родители не были против! А ребенок, которому мы также вручим подарок, станет намного счастливее. И он будет верить, что этот подарок ему принес Дед Мороз.

Самый оптимальный вариант - когда каждая семья сама решает, что дарить ребенку на празднике, и покупает подарок, а потом Дед Мороз на утреннике всем раздает именные пакеты. Советская традиция вручать каждому по мешку конфет давно многих раздражает, дефицита в сладостях нынешние дети не испытывают. А подарить можно игрушку, книжку, конструктор - каждому свое.