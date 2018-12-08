2018-12-07T17:07:02+03:00
Общество

Лесные птицы перебрались зимовать во Владимир

Горожане могут полюбоваться ястребами, дятлами и свиристелями
Ирина Мальцева
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Владимирцы все чаще встречают на городских улицах лесных птиц и делятся наблюдением в соцсетях. На окраинах города можно встретить ястреба-тетеревятника, ястреба-перепелятника, дрозда-рябинника, малого дятла, большого пестрого дятла, ушастую сову. Птицы не пугаются владимирцы и продолжают заниматься своими делами, правда, близко тоже не подлетают. Как говорят специалисты, ничего удивительного в этом нет - все лесные птицы рано или поздно попадают в город. Чаще всего увидеть их можно именно в зимнее время, когда у пернатых начинается сезон широких кочевок.

- Птичье население города динамично и постоянно меняется – одни прилетели, другие улетели. У нас очень мозаичный ландшафт – и пригороды, и лесопарки, и садовые товарищества, примыкающие к городу, водохранилище, где останавливается северная утка, турпан, гнездится кряква. Во Владимире все очень намешано, поэтому здесь можно встретить очень интересных птиц, особенно в холодные месяцы. В этот период им легче прокормиться в городе: поймать плохолетного голубя или ворону, галку. Часто перепелятники уже осенью встречаются на окраинах города. Но они не живут здесь постоянно, это специальные кормовые маршруты, - рассказывает сотрудник «Музея природы» Денис Дуденков. - А вот лесопарки, например «Дружбу» или «Загородный» птицы вполне могут облюбовать в качестве дома. Гнездиться они там вряд ли будут, потому что большая рекреационная нагрузка – слишком много людей, скорее всего, у них там просто охотничьи угодья.

В парке «Загородный», где много сухих деревьев, больших пестрых дятлов можно найти круглый год, но сейчас, на «голых» деревьях они особенно заметны. Деревьям нашествие «санитаров леса» только на пользу – они питаются вредителями, поедающими древесину. На дачах под Владимиром легко встретить редкую синицу-лазоревку, большие стаи куропаток и сибирских гостей – свиристелей.

КОНКРЕТНО

.

.

Хотите, чтобы пернатые подольше задержались около вашего дома и перезимовали с комфортом? Приготовьте кормушку! Хлебом кормить птиц нельзя – он для них вреден. Дятлов и синиц порадует кусочек несоленого сала, свиной шкуры или сырого мяса, его можно прибить гвоздиком прямо к стволу дерева. Синичек порадуют и суповые кости с остатками мяса, на которых вы уже сварили суп или холодец. Остальным птицам подойдут ячмень, овес и арбузные семечки, если вы заготовили их летом. А вот подкормить хищников не удастся – осторожные птицы предпочитают живую добычу и даже к свежему мясу не подлетят.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Рождественская ярмарка во Владимире изменит движение транспорта и ограничит парковку
Пьяная жительница Юрьев-Польского без водительских прав улетела в кювет, а затем объявила машину в розыск
21 декабря в парке Пушкина откроется каток
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung во Владимире
Доходы бюджета Владимирской области возрастут на 7,7%
Покровский завод биопрепаратов скрывал доходы, чтобы не платить налоги
На выставке в Гороховце можно увидеть новогодние икебаны и изделия из джутовой нити
Актеры театра драмы выступят на сцене Центра классической музыки
Владимирцы смогут пройти онлайн-тест на здоровье
Губернатор Владимирской области встретился с новым директором ВСМЗ
На Музейной улице поставят временные дорожные знаки
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
С 1 января во Владимире вырастут тарифы
Мошенница «кинула» владимирских пенсионеров на 350 тысяч рублей
Неуловимый владимирский предприниматель-мошенник Фролов получил три года колонии
Новый гендиректор ВСМЗ встретилась с митрополитом Евлогием
Гостеприимные жители Владимирской области "приютили" 28 иностранцев
Во Владимирской области проиндексируют пенсии на 7 процентов
В Гороховце следователи вычислили убийцу по окурку и следам обуви
Главный волшебник страны приедет в Доброград
В Муроме стартует международный турнир по хоккею
Муромскую ферму оштрафовали на четыреста тысяч рублей
Владимирец обманул двадцать пять сахалинцев
Владимирводоканал послали в баню
В 2018 году во Владимирской области из аварийного жилья переселено 285 человек
Владимирский депутат предложил перенести Госдуму в Суздаль