2018-12-07T17:07:02+03:00
Общество

Лесные птицы перебрались зимовать во Владимир

Горожане могут полюбоваться ястребами, дятлами и свиристелями
Ирина Мальцева
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Владимирцы все чаще встречают на городских улицах лесных птиц и делятся наблюдением в соцсетях. На окраинах города можно встретить ястреба-тетеревятника, ястреба-перепелятника, дрозда-рябинника, малого дятла, большого пестрого дятла, ушастую сову. Птицы не пугаются владимирцы и продолжают заниматься своими делами, правда, близко тоже не подлетают. Как говорят специалисты, ничего удивительного в этом нет - все лесные птицы рано или поздно попадают в город. Чаще всего увидеть их можно именно в зимнее время, когда у пернатых начинается сезон широких кочевок.

- Птичье население города динамично и постоянно меняется – одни прилетели, другие улетели. У нас очень мозаичный ландшафт – и пригороды, и лесопарки, и садовые товарищества, примыкающие к городу, водохранилище, где останавливается северная утка, турпан, гнездится кряква. Во Владимире все очень намешано, поэтому здесь можно встретить очень интересных птиц, особенно в холодные месяцы. В этот период им легче прокормиться в городе: поймать плохолетного голубя или ворону, галку. Часто перепелятники уже осенью встречаются на окраинах города. Но они не живут здесь постоянно, это специальные кормовые маршруты, - рассказывает сотрудник «Музея природы» Денис Дуденков. - А вот лесопарки, например «Дружбу» или «Загородный» птицы вполне могут облюбовать в качестве дома. Гнездиться они там вряд ли будут, потому что большая рекреационная нагрузка – слишком много людей, скорее всего, у них там просто охотничьи угодья.

В парке «Загородный», где много сухих деревьев, больших пестрых дятлов можно найти круглый год, но сейчас, на «голых» деревьях они особенно заметны. Деревьям нашествие «санитаров леса» только на пользу – они питаются вредителями, поедающими древесину. На дачах под Владимиром легко встретить редкую синицу-лазоревку, большие стаи куропаток и сибирских гостей – свиристелей.

КОНКРЕТНО

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Хотите, чтобы пернатые подольше задержались около вашего дома и перезимовали с комфортом? Приготовьте кормушку! Хлебом кормить птиц нельзя – он для них вреден. Дятлов и синиц порадует кусочек несоленого сала, свиной шкуры или сырого мяса, его можно прибить гвоздиком прямо к стволу дерева. Синичек порадуют и суповые кости с остатками мяса, на которых вы уже сварили суп или холодец. Остальным птицам подойдут ячмень, овес и арбузные семечки, если вы заготовили их летом. А вот подкормить хищников не удастся – осторожные птицы предпочитают живую добычу и даже к свежему мясу не подлетят.

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