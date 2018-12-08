Владимирские газовики: «Датчики угарного газа от трагедии не спасут»

За последнюю неделю во Владимирской области произошло сразу две страшных трагедии, которые связаны с газом. Сначала 28 ноября в Киржачском районе в поселке Барсово от взрыва газа обрушился дом. Под завалами погибла 85-летняя бабушка, а остальные жители дома остались без жилья.

А в ночь с 29 на 30 ноября в деревне Чуприяново Петушинского района погибли четверо москвичей. Семья отравилась угарным газом. Сначала на дачу приехал 73-летний хозяин трехэтажной кирпичной усадьбы. Он включил газовый котел, прилег и… умер. Мужчину увезли в морг, сообщили родным. Под утро за телом приехали две дочери мужчины и зять. Они зашли в дом. Угарный газ убил и их.

Об опасности угарного газа говорят постоянно. Хуже всего то, что он не имеет ни цвета, ни запаха. А трех полных вздохов взрослому человеку вполне может хватить для смертельного отравления.

Газ постепенно обволакивает помещения, вызывая у людей тошноту, головные боли, слабость в мышцах, потом судороги и потерю сознания. Часто люди испытывают сонливость и не замечают влияния газа. А потом бывает поздно. Да и другие люди, войдя в квартиру, где есть утечка, не могут сразу заметить газ, если не подозревают неладное.

Что же делать? Как избежать отравления угарным газом? Специалисты говорят, что единственный способ избежать трагедии — это постоянно проверить состояние газового оборудования, а также дымоходов и вентиляции.

- Проверка дымоходов должна осуществляться регулярно — около трех раз в год, - считают владимирские газовики. - До начала отопительного сезона, во время и после. Дело в том, что при наличии утечки угарного газа приток свежего воздуха может спасти вас от быстрой смерти. По этой же самой причине при использовании газовых приборов всегда нужно делать так, чтобы в квартиру поступал свежий воздух. Например, открывайте форточки.

Еще один способ, который очень популярен в интернете, это установка датчика или детектора угарного газа. Это небольшие приборы, которые устанавливаются в квартире и анализируют состав воздуха. При наличии в нем угарного газа, прибор начинает пищать, предупреждая обитателей квартиры. Вот только владимирские специалисты о датчиках отзываются скептически.

- В полной мере обезопасить вас от отравления угарным газом они не могут, - говорят они. - Во-первых, многие из них не надежны, могут сломаться и начать пищать просто так. Во-вторых, данные датчики не сработают, если есть открытое горение, так как они не реагируют на дым, повышение температуры.

Но как дополнительная защита этот датчик вполне сгодится. Более надежный способ - современное газовое оборудование. Например, отопительные котлы забирают воздух снаружи помещения и выводят продукты горения сразу же на улицу. И если воздух не поступает, они просто не включаются.

Кроме того, многие плиты имеют функцию «газ-контроль». Они работают так: если огонь потух от порыва ветра или какого-нибудь сбоя, умная плита сразу же отключает подачу газа. Кстати, вполне можно найти плиту с такой функцией за цену меньше 10 тысяч рублей.