На новый автобусный маршрут до Энергетика «АДМ» выделил шесть машин

С 10 декабря во Владимире появились автобусы с номером 29. Новый автобусный маршрут связал город с Энергетиком. При этом ездить они будут практически по старому формату маршрута №21С, который, как известно, теперь пустили мимо Мегаторга.

Из Энергетика машины будут ехать по проспекту Ленина и у Вечного огня заворачивать на улицу Чайковского. Дальше автобусы едут по проспекту Строителей, улицам Горького и Мира. А вот потом начинаются новшества. У нового маршрута есть разворотное кольцо. Около городского бассейна автобусы сворачивают на улицу Почаевскую, проезжают по улице Северной и Усти-на-Лабе и возвращаются на улицу Мира, но ехать уже будут в обратном направлении.

Первый автобус стартовал из Энергетика в 6.30 утра 10 декабря. Это стандартное время для первого рейса по данному маршруту. Последний рейс в 20.00. При этом интервал движения между автобусами варьируется от 20 до 40 минут. Все зависит от времени суток. Короткий интервал приходится на часы пик (с 6.30 до 10.00 и с 16.30 до 20.00), остальное время — длинный интервал. В часы пик работает шесть машин, в остальное — четыре.

- Пока компания «АДМ» использует внутренние резервы, - сказали в администрации города. - То есть автобусы на этот маршрут были перекинуты с других маршрутов. Но в компании уже заказали новые автобусы. Поступление ожидается на следующей неделе.

Самое удивительное, что в самой компании «АДМ» нам не назвали точное количество заказанных автобусов и вообще не подтвердили этот факт. Официальный представитель компании Андрей Арферов ответил следующее:

- Я не владею информацией о точном количестве новых автобусов.