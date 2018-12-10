2018-12-11T10:15:50+03:00
Общество

Парк «Добросельский» будут реконструировать несколько лет

Первые работы могут начаться уже в 2019 году
Алексей СУХОВ
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..Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Однако для того, чтобы уже в следующем году начать превращать главный парк Доброго в конфетку, нужно много условий. В первую очередь, как можно быстрее надо доделать проект, чтобы в этом году он успел пройти государственную экспертизу. Только после этого станет известна точная сумма, нужная на реконструкцию парка.

- Без знания этой суммы мы не можем вносить в расходную часть бюджета затраты на реконструкцию, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Ведь парк мы будем делать на условиях софинансирования с областным бюджетом. А это значит, нужно точно знать, сколько потратит город, а сколько область.

Подрядчики должны закончить все работы до конца декабря. Дальше возможны два варианта: либо реконструкцию «Добросельского» обсудят на последнем заседании горсовета в уходящем году, либо же она станет предметом обсуждения депутатов уже в 2019 году. А это значит, что изменения в бюджет будут вносить уже по ходу его исполнения. Это всегда сложнее, чем с самого начала заложить нужную сумму.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

- Тем не менее мы надеемся, что реконструкция начнется в 2019 году, - говорит Александр Карпилович. - Хотя бы первый этап. Потому что, скорее всего, реконструкция будет поэтапная. Как это было в Центральном парке города Владимира.

Напомним, что там реконструкция велась два года. Что касается парка «Добросельский», то по проекту планируется, что после реконструкции главный вход в парк будет расположен со стороны перекрестка улицы Комиссарова и Суздальского проспекта. Сохранятся и привычные для горожан боковые входы с улиц Комиссарова, Егорова, Суздальского проспекта и улицы Юбилейной.

Также по проекту парк разделят на несколько основных функциональных зон, в том числе: зоны тихого отдыха, активного отдыха, игр и отдыха детей, амфитеатра, аттракционов, зона ярмарки, торговли и общественного питания, зона павильонов для проведения кружковых занятий, зона барбекю, зона размещения административного корпуса, хозяйственного блока, туалетов, а также зона выгула собак.

На территории обновленного парка планируется разместить велосипедные и беговые дорожки, крытые и отрытые площадки для разных видов спорта, пункты проката инвентаря и ландшафтные арт-объекты. А в амфитеатре предлагается установить оборудование для кинопоказов.

План реконструкции парка Фото: Сергей МОРКОВКИН

План реконструкции паркаФото: Сергей МОРКОВКИН

КОНКРЕТНО

В открытом голосовании, проходившем на официальном сайте мэрии vladimir-city.ru, приняли участие более 6500 владимирцев. 63 процента горожан (4095) полностью поддержали предлагаемый проект, 37 процентов (2405) высказались против. А 20 человек ответили, что им «все равно».

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