2018-12-07T10:23:08+03:00
Общество

Когда владимирцы заживут как москвичи?

Каждый сотый жители Владимирской области зарабатывает больше 100 тысяч рублей
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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О том, что во Владимирской области маленькие зарплаты, не говорит только ленивый. Это признавала и экс-губернатор Светлана Орлова, и нынешний губернатор Владимир Сиипягин, и руководители муниципалитетов. Очередной зарплатный рейтинг, опубликованый РИА "Новости" тому прямое подтверждение. Лишь чуть больше 1% жителей региона зарабатывают больше 100 тысяч рублей. А вот на получку в 15 тысяч вынужден жить каждый четвертый. Средняя зарплата в регионе - 32,9 тысяч рублей.

Одна из причин низких зарплат - в основном это зарплаты бюджетников и работников крупных (читай «советских») заводов. А там огромным суммам взяться неоткуда. Много платят или корпорации, завязанные на полезные ископаемые, или высокорентабельный частный бизнес. А его-то и нет.

Те, кто готов рискнуть и открыть свое дело, предпочитают попытать счастье в Москве или Санкт-Петербурге. Но во всей этой безнадеге Замкадья, специалисты все таки увидели луч света в темном царстве. РИА "Новости" обратило внимание на быстро развивающийся в соседних с Подмосковьем регионах высокопроизводительный бизнес, ориентированный на столичный рынок. То есть, некоторые владимирцы поняли, что все необходимое Москве можно делать и во Владимире. И зарабатывать на этом в разы больше, чем работая на полумертвых заводах. И как грибы после летнего дождя стали открываться рекламные агентства, студии дизайна, фирмы-разработчики ПО и туристические агентства.

Говорят, это и спасет Владимирскую область от загнивания. А вместе с ней и другие и регионы вокруг столицы. Вот только когда это произойдет, предугадать не возьмется никто. В генплане развития столицы до 2035 года Москва "прибавит" еще 1,7 миллионов человек за счет Подмосковья. А это значит, что столица в теории может вместить в себя вообще всех жителей Владимирской области, и еще место останется. Остается надеяться на то, что молодые предприниматели подтолкнут рынки к развитию, а невидимая рука рынка все расставит по своим местам. Во всяком случае, так должно быть в теории.

КОНКРЕТНО

Сколько зарабатывают жители разных районов Владимирской области

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