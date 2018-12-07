2018-12-06T17:24:13+03:00
Общество

Во Владимире активизировались «новогодние» карточные мошенники

Они действуют на волне фейковых сообщений о «блокировке переводов до 1000 рублей»
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Очередной всплеск мошенничества с банковскими картами произошел из-за приближения Нового года. В канун праздника люди обычно начинают активнее переводить деньги друг другу - на подарки, оплату заказанных банкетов, просто отдают старые долги. Этим не преминули воспользоваться мошенники.

Как рассказали во владимирском отделении Банка России, сейчас аферисты задействовали новую схему обмана. Если раньше владельцу карты приходило SMS-сообщение о том, что «с вашей карты совершена оплата покупки на сумму..., для отмены операции позвоните по телефону...», то теперь система другая.

Держателю карты звонят якобы сотрудники банка и сообщают, что карта заблокирована из-за «подозрительного» перевода. Люди, как ни странно, верят. Этому способствует волна публикаций в СМИ в последнее время, где пишут о том, что банки начали блокировать операции на небольшие суммы (до 1000 рублей) и требовать «подтвердить происхождение денег». Причем эти истории в СМИ обычно не имеют никаких доказательств, а только рассказы людей, не называющих свою фамилию. При этом и Банк России, и представители всех крупных банков много раз опровергали эту информацию и объясняли, что банк никогда не спрашивает о происхождении таких сумм. А блокирует операции, только если они подозрительные - например, человек совершил покупку в России, а потом через пару часов - за границей. Подозрительно!

Но и в этом случае из банка могут только позвонить и спросить, совершал ли человек эту операцию. Если он подтвердит - деньги тут же переведут. Сотруники банка не будут требовать подтверждения происхождения денег!

Однако сколько бы не поступало официальных опровержений, истории о якобы «заблокированных» транзакциях на небольшие суммы все лезут и лезут на глаза на разных сайтах и в соцсетях. Можно даже заподозрить, что эти истории порождают сами мошенники - чтобы люди запомнили: банки блокируют небольшие операции. И потом «велись» на обманные звонки мошенников - вот, мол, правду говорят, и в СМИ про такое писали!

Как рассказывают во владимирском отделении Банка России, жулики звонят владельцу карты и, ссылаясь на законодательство, сообщают, что «в рамках противодействия мошенничеству» банк приостановил операцию по карте. Аферисты предлагают якобы «подтвердить отмену операции». Для этого нужно всего лишь назвать код, который придет в SMS-сообщение. Дальше - известный сценарий: если держатель карты соглашается и называет код, то деньги с карты уходят на счет жуликов. Иногда предлагается отправить SMS с определенным годом на якобы «банковский» номер. Результат то же - с карты моментально списываются все деньги.

Кстати, в базе Банка России уже есть данные о более чем 10 тысячах счетов, которые используются мошенниками для вывода денег без согласия клиента. Банки активно пользуются этой базой и видят, как их клиенты защищены от того, чтобы их деньги уходили на сомнительные счета.

КОНКРЕТНО

Как не попасться в ловушку

1. Ни один реальный сотрудник банка не будет спрашивать ПИН-код, CVC-/CVV-код (три цифры на оборотной стороне карты), срок действия карты, код, который пришел в SMS. Если спросили - это мошенники, вешайте трубку.

2. Если вам пришла SMS о блокировке карты или операции - не звоните по телефону, указанному в сообщении! Звоните в банк по номеру, указанному на самой карте. Такие звонки обычно бесплатны.

- Перепроверяйте любую информацию о блокировке карты, отказе в проведении операции или других проблемах с картой. Для этого звоните на горячую линию банка – и только на нее. Телефон для экстренной связи всегда указан на оборотной стороне карты и на официальном сайте банка, - поясняет управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

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