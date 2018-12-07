«О чем молчат рыбы»: в Музее природы представили сумки и картины из кожи семги

«Мы такого еще не видели», - говорят владимирцы, которые уже успели сходить на уникальную арт-выставку, открывшуюся в Музее природы. Там представлено 30 картин в разных жанрах, а также несколько сумок и браслетов, которые создала художник и дизайнер Александра Пруткова. Все выполнены из рыбьей кожи, которая отличается прочностью и необычными текстурами.

Александра ПрутковаФото: Валерия Рудометова

Как только заходишь в выставочный зал, видишь картины, написанные маслом. В одной стороне — животные, в другой — природа и рыбы. А когда приглядываешься, становится понятно — это не живопись. Из мелких частей рыбьей кожи, которая похожа на змеиную, виртуозно собраны цветы, горы, березовая роща, лошади и, конечно, рыбы.

- Знакомство с кожей случилось совершенно случайно, 8 лет назад, - стала рассказывать Александра Пруткова. - Мы с мамой решили зайти в индийскую лавку, где увидели кусочки этой кожи. Там не было написано, что кожа на витрине рыбья, но мы догадались. Продавцы удивились, ведь до этого все покупатели думали о змеиной.

Александра стала искать в интернете такой же материал. Наткнулась на Ахмеда Шадиева, он более 20 лет искал технологию, чтобы сделать рыбью кожу прочной и пригодной для работы.

- Мы подружились, вместе готовились к неделе моды Валентина Юдашкина, где и представляли рыбью кожу и изделия из нее. Кожу с рыбы не снимешь самостоятельно. Нужно покупать на производстве, где ее очищают от чешуи, обезжиривают, потом вымачивают в специальных растворах. Все это происходит несколько недель. Технология выделки непростая, поэтому может затянуться, - продолжает девушка.

Александра начала создавать сумки и клатчи. А когда в университете нужно было писать картины маслом, она подумала: а почему бы рыбью кожу не использовать как кисти и краску?

На выставке «ART&FISH. О чем молчат рыбы», организованной в Музее природы, художница представила работы в трех жанрах: анималистический, цветочный натюрморт и пейзаж. Есть и немного абстракции. В этом жанре изображен символ выставки — большая рыба.

- Так как я родом из Ростова-на-Дону, не могла не показать картины на донскую тематику. На всех творениях стараюсь отразить свои эмоции, и самое главное, что должно быть передано, - это состояние души. Ведь это не просто декоративно-прикладное творчество, а именно искусство — живописность, образность, стиль и композиция. После открытия выставки ко мне подошла женщина и сказала, что изначально она подумала о картинах маслом. Этот тот самый эффект, которого я и хотела добиться.

Когда художница смотрит на тигрицу, представленную в Музее природы, она вспоминает о дрессировщике, у которого нет ног. У Виталия Смолянца свое цирковое шоу, и там он творит чудеса. Александра отзывается о нем как о герое нашего времени.

- Под впечатлением от встречи с таким человеком я создала несколько работ: его портрет и изображения животных. Также в зале висят картины лошадей, моей собаки и работа «Посмотри в глаза», тоже связанная с тем, как я трепетно отношусь к животным. Она о любви, боли и сострадании.

Картина может занимать и несколько месяцев, ведь с семгой работать — не на сковороде жарить.

Арт-выставку органично дополнили и 38 экспонатов из археологических коллекций Владимиро-Суздальского музея-заповедника: кованые железные крючки, остроги, грузила, а также кости рыб. Они дают представление о приемах рыбной ловли в древности.