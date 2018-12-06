Друзья муромского охранника, сбежавшего с оружием: «Любящий отец и муж, хороший водитель, но игроман»

Сотрудник ведомственной охраны Мурома Юрий Петров 5 декабря умер в больнице от огнестрельного ранения, которое сам себе и нанес. За бегством и поисками охранника, который уехал с поста от железнодорожного моста с автоматом Калашникова и двумя рожками патронов, кажется, вчера наблюдала вся страна. В какой то момент даже была надежда, что все закончится хорошо, пока Юрий не признался, что у него куча проблем, долгов и иного выхода, кроме как «уйти к праотцам» он не видит.

Полицейские искали Юрия везде: от муромской железной дороги до московских лесов, но он нашелся сам. В какой-то момент он просто ответил на телефонный звонок и рассказал, что выпил, схватил ружье и куда-то поехал. Он даже не знал, где находится, говорил, что «где-то в лесу». К сожалению, когда полицейские нашли Юрия, он уже был смертельно ранен…

Весь Муром в течении дня был как будто на особом положении. По городу ходили полицейские патрули, жильцы дома, в котором проживал Петров, собирались во дворе и переживали. Особенно за его родственников.

Этот мост охранял Юрий ПетровФото: Артем Бендрик

«Примерный семьянин»

На удивление, все соседи дружно говорят, что Юрий — примерный семьянин. Он давно и счастливо женат, дочке чуть больше 30 лет, недавно вышла замуж и живет с мужем в частном доме. Юрий обожал внука Данилу, когда дочка привозила его к деду, это всегда была трогательная картина. Стоило внуку только заметить дедушку, как он тут же бежал к его машине: «Деда, деда, а можно я машину закрою». Дед всегда улыбался в ответ.

- Он добрый, всегда поздоровается, с женой никаких конфликтов никогда не видели, - рассказывают соседи. - Дочка с внуком были близки ему очень, любили они друг друга. То Юра с женой к ним в дом помогать ходили, то они сюда в гости приезжали. Выпивал, конечно, но как все, алкашом его назвать никак не можем.

О том, что Юрий Петров был военным, никто в Муроме не слышал. Последние 30 лет он работал сначала водителем на муромском заводе «МТЗ», потом - в ведомственной охране. Бывшие коллеги о нем тоже говорят хорошо: и человек он добрый, и водитель хороший. Возил военную продукцию, а ушел с завода в начале 2000-х, сказав, что мало платят.

Пост, на котором должен был стоять Юрий ПетровФото: Артем Бендрик

Потом он попробовал заняться своим бизнесом. Вместе с другом открыли мебельную фабрику, но дело не пошло, поэтому довольно быстро с этой идеей они распрощались. И тогда, 10 лет назад, Юрий пошел работать в железнодорожную охрану. В Муромском отряде ведомственной охраны он мало с кем общался, большую часть рабочего времени охранник проводит в будке на железнодорожном мосту через Оку. Но и там никаких конфликтов не было, Юрий всегда был спокоен, доброжелателен.

Казарма муромского отряда ведомственной охраныФото: Артем Бендрик

«Играл всю жизнь, вот все и проиграл»

Благостный образ разрушается несколькими криминальными эпизодами. Еще в 90-е Юрий Петров был осужден за мелкую кражу. Однажды сбил девушку на дороге, но тогда дело не возбудили за примирением сторон. Знакомые Юрия утверждают, что однажлы он попался даже изнасилование, но якобы его «отмазал» двоюродный брат, работавший в милиции. Но это все дела давние, последние 10 лет Юрий жил тихо. Если бы игромания...

- Он всю жизнь играл, вот свою жизнь и проиграл. С него требуют деньги, а где он их возьмет… Вот и решил украсть арсенал этот, - сказала одна из бывших соседок.

Эта страсть, судя по всему, у Юрия была с юности. Когда в России еще не были запрещены игровые автоматы, он не вылезал из игральных залов, которых тогда в Муроме было много. Проигрывал иногда всю зарплату.

Потом, когда игровые автоматы и казино запретили, перешел на карты. Юрий играл в чем-то типа «подпольного казино» - в компании, которая регулярно собиралась и играла в карты на деньги. Там, как говорят, и выпивал, но умеренно. Проигрывал, отыгрывался, когда не было денег - брал кредиты, которые опять же проигрывал.

Дом, в котором жил Юрий ПетровФото: Артем Бендрик

По некоторым данным, в последнее время у него накопилось около полутора миллионов рублей долга. Позднее он и сам признался в разговоре с полицейскими, что он — игрок и задолжал по кредитам огромные суммы. Как справиться с долгами, он не знал, хоть и работал на двух работах. Видимо, это и стало причиной его побега с оружием.

Теперь с долгами придется рассчитываться родственникам погибшего.