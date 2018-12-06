«Привокзальную жуть» ликвидируют в будущем году

Ремонт железнодорожного вокзала во Владимире должен был начаться в октябре. Об этом «КП» сообщил начальник ж/д вокзала Павел Никонов. Точнее, еще в прошлом году в РЖД говорили, что к 2019 году ремонт вокзала закончится, но что-то пошло не так.

Ремонта вокзал не видел 43 года. Очередность работ определили такую: первым делом заменить входные двери, затем остеклить его по периметру и потом взяться за самую проблемную, по мнению пассажиров, часть вокзала — привокзальную площадь. Владимирцы прозвали ее «убийца колесиков» - жуткие советские бетонные плиты, которыми вымощена площадь, прикончили не один чемодан. В последнюю очередь добрались бы до внутренних помещений - сделали бы их доступными для инвалидов, в частности, была идея вернуть эскалатор в зале пригородного сообщения.

Но пока ремонт вокзала развивается по сценарию «а воз и ныне там». Ни в ноябре, ни в начале декабря работы даже не начали. Однако директор вокзала Павел Никонов уточнил, что ремонт вот-вот начнется. Правда, по другой схеме.

- Первое по плану ремонта — остекление вокзала по периметру. Что касается площади, то она будет отремонтирована в следующем году, - рассказал Павел Никонов. - Бетонные плиты будут заменены на брусчатку, по которой чемоданы не будут скакать, а колесики — проваливаться в щели между плитами. Внутри мы приведем в порядок залы ожидания, заменив кресла на более комфортабельные, также в одном из залов появится игровой детский городок.

Так что, судя по всему, туристам и горожанам еще некоторое время придется потаскать чемоданы в руках.

Когда дело дойдет до внутренних помещений - вообще неизвестно.