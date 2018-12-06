Владимирские автобусы ездят вдвое дольше положенного

С ноября большинство автобусных маршрутов Владимира перешли в руки «АДМ». Несмотря на конкретные обещания «АДМ», что с объемом работ компания справится, после «транспортного переворота» какое-то время было непонятно, как будет работать эта система, и не намного ли хуже теперь станет?

Прошло полтора месяца — отличный срок, чтобы делать какие-то выводы и оценивать ситуацию.

Кого вокруг не послушаешь — все недовольны, особенно автобусами, которые проходят через центр. По словам жителей города, порой около получаса приходится ждать 25-й или 26-й.

Во владимирском автобусе.

- Мы автобусы штурмом берем! - возмущаются жители Доброго. - Впору уже просить верхние места сделать, как в плацкартном вагоне, чтобы в два яруса ехать!

Владимирцы по всему городу в любое время дня теперь могут наблюдать забытое было зрелище - толпы на остановках. При этом в городской администрации говорят, что они очень внимательно следят за исполнением условий контракта, а если у кого-то есть какие-то претензии, то они могут обратиться в отдел транспорта и связи по телефону: 53-31-35.

В отделе транспорта подтвердили - жалобы, конечно есть, но ситуация становится лучше.

- Не ошибается тот, кто не работает. Понятное дело, что ошибки и жалобы есть, без них — никуда. Но с момента, когда «АДМ» получили большинство рейсов, их стало меньше, - заявил Олег Орехов.

Кондукторы и водители тем временем тоже недовольны, как один говорят, что приходится сильно перерабатывать.

Так что же - жалобы от горожан либо не доходят до отдела, либо это все ложь и провокации, а ситуация на самом деле не так уж и плоха? Давайте проверим сами.

Когда администрация проводила конкурс, «АДМ» были не единственными претендентами на столь важные городу автобусные маршруту. Была и еще одна компания - «Авто-Экспресс-3». Они предлагали более приятные условия (в среднем их автобусы приезжали бы на 2-10 минут быстрее), но проиграли, видимо, потому что у них нет обязательных к употреблению газомоторных автобусов.

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Но ладно бы «АДМ» соблюдал хотя бы заявленные условия. Но этого не наблюдается. Если осенью такие погрешности могли остаться незамеченными, то в зимний холод только и остается стоять на остановке и сверять часы с обещанными условиями.

Согласно данным Яндекс-Транспорта, все плачевно. Вот картинка того, через сколько должны подъехать автобусы к одной из остановок города.

Время прибытия автобусов №26 и №11с, как видим, не отображается вовсе, так как оно больше 30 минут. А по расписанию, между прочим, должны ходить каждые 10 минут!

К слову, они и через пол часа не пришли, но 25-й был «вовремя» — через 26 минут!

.Фото: Яндекс

Ситуация могла бы стать лучше, если бы у «АДМ» еще появились автобусы. В октябре они уже закупили 50 новых «Волгабасов», которые разошлись по городским маршрутам, но к декабрю на Собинском заводе должны были собрать еще 10 таких же. Представители «АДМ» отказались комментировать ситуацию - ожидается ли поступление новых автобусов и если да, то когда.

Одеваемся, граждане, теплее! И не забываем жаловаться в городской отдел транспорта, чтобы у них была реальная картина. Телефон (4022) 53-31-35.