4 ноября вечером с поста на железнодорожном мосту под Муромом сбежал 61-летний охранник Юрий Петров. С собой он взял АКМ с двумя полностью снаряженными патронами магазинами. Мы смогли дозвониться до беглеца и выяснить, что произошло.

- Сам толком не знаю, где я нахожусь. Наверное я потерялся. Никаких денег я не брал ни копейки. Так по жизни получилось. Просто все проиграл. Финансовые проблемы. Извините, - вот что рассказал Юрий Петров "КП-Владимир".

Юрий Петров: "Никаких денег я не брал" 00:00 00:00

«Кроме меня, никто не пострадает»: сбежавший с автоматом и патронами ВОХРовец Юрий Петров в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

По нашим данным, около места его работы сейчас дежурят два полицейских патруля. В муромской полиции сообщили, что усиленное патруллирование введено по всему городу "для безопасности граждан".

Соседи муромского охранника рассказали, что Юрий действительно часто играл в азартные игры и проигрывался "в ноль". Тем не менее, его характеризуют как доброго и хорошего человека, не способного на злой поступок. Коллеги рассказывают, что Юрий - порядочный семьянин. В ведомственной охране он проработал семь лет.

Мост, который охранял Юрий ПетровФото: Артем Бердник

Две квартиры, адреса которых были указаны в ориентировках, Петров снимал.

Отметим, поиски беглого охранника продолжаются во Владимирской и Московской областях. Во владимирских пабликах в соцсетях сообщают, что школы оцеплены полицией, а детей выводят из зданий и передают родителям. Однако, несмотря на то, что полиция действительно работает в усиленном режиме, никаких действий в школах она не предпринимает. Школы не оцеплены, детей не эвакуируют. Более того, сегодня владимирские школьники вообще не учатся! Занятия отменены в связи с тем, что ученики 11 классов пишут выпускное сочинение. Но и 11-классников в школах уже нет, так как время, отведенное на работу, уже закончилось, и дети ушли по домам.