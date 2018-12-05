4 ноября вечером с поста на железнодорожном мосту под Муромом сбежал 61-летний охранник Юрий Петров. Он сел в свои "Жигули-восьмерку" и уехал. С собой он взял АКМ с двумя полностью снаряженными патронами магазинами. Днем 5 декабря мы смогли дозвониться до беглеца и выяснить, что произошло.

- Сам толком не знаю, где я нахожусь. Наверное я потерялся. Никаких денег я не брал ни копейки. Так по жизни получилось. Просто все проиграл. Финансовые проблемы. Извините, - вот что рассказал Юрий Петров "КП-Владимир".

Юрий Петров: "Никаких денег я не брал" 00:00 00:00

«Кроме меня, никто не пострадает»: сбежавший с автоматом и патронами ВОХРовец Юрий Петров в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

К вечеру 5 декабря стало известно, что Юрий найден сотрудниками полиции в лесу в Подмосковье в собственной машине, в которой он уехал, с тяжелыми огнестрельными ранениями. По данным Следственного комитета, он доставлен в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку.

Соседи муромского охранника рассказали, что Юрий действительно часто играл в азартные игры и проигрывался "в ноль". Тем не менее, его характеризуют как доброго и хорошего человека, не способного на злой поступок. Коллеги рассказывают, что Юрий - порядочный семьянин. В ведомственной охране он проработал семь лет.

Две квартиры, адреса которых были указаны в ориентировках, Петров снимал. Весь день полиция Мурома и всей Владимирской области работала в усиленном режиме. Однако никаких ЧП, связанных с погибшим охранником, не зафиксировано

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