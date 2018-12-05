2018-12-05T12:57:08+03:00
Происшествия

Сбежавшего с поста вооруженного автоматом охранника разыскивают в Московской области

Он сбежал из Мурома
Сергей МОРКОВКИН
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Юрий ПетровЮрий Петров
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4 декабря в 17.30 с охраняемого поста на мосту Горьковской железного дороги (293 километр) в Муроме сбежал вооруженный охранник. 61-летний сотрудник Вневедомственной охраны на железнодорожном транспорте Юрий Петров с автоматом Калашникова и двумя полностью снаряженными магазинами (60 патронов) сел в свою "восьмерку" цвета черный металлик и уехал в Москву. В столице объявлен план-перехват.

Юрий Петров вчера пришел на смену в положенное время и получил автомат. Сев в свою "восьмерку", он поехал охранять железнодорожный мост. Однако до поста мужчина не доехал, а поехал в Селивановский район. О том, что Петрова нет на месте, коллеги по охране поняли, когда поехали менять его в 22.00. Тогда же о беглеце сообщили в полицию. Был объявлен план-перехват.

В Селивановском районе Юрий Петров заехал в деревню Высокого, где ограбил частный дом. Вероятно, охранник получил наводку и знал, куда едет. Из дома он украл 800 тысяч рублей и охотничье ружье. О жертвах или пострадавших от нападения охранника ничего не известно.

Из Владимирской области Юрий Петров поехал в Подмосковье. Утром около 6.00 его машину засекли в подмосковном Реутове, но задержать охранника не получилось.

Дома у Петрова провели обыск. В квартире были обнаружены небоевые детонаторы. Сбежавший охранник - заядлый рыбак.

Юрий Петров работал во Вневедомственной охране более 7 лет. Женатый мужчина по отзывам коллег - тихий, спокойный человек. Никогда не привлекался к уголовной ответственности, даже не попадался пьяным на улице. Что нашло на муромского семьянина, никто из коллег сказать не может. Поступок Юрия Петрова для них стал полной неожиданностью.

Известно, что Юрий Петров одет в камуфлированную форму серого цвета, черные полуваленки с кожаным низом и черную шапку с кокардой. Впрочем, за день мужчина уже мог переодеться в гражданское. В последний раз его видели в Ленинском районе Московской области (Южное Подмосковье, центр - город Видное) сегодня утром.

Юрий Петров женат. Объект, который он охранял - военный, на рукавах у сбежавшего охранника нашиты шевроны железнодорожных войск.

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